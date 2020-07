La Relance Eco : le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord veut saisir une "opportunité"

"Il y a partout, à minima un parc naturel à 100 km de chez soi." L'argument est de Michaël Weber, le président du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et président de la Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux. Le maire de Woelfling lès Sarreguemines voit cet été si particulier pour le tourisme comme une opportunité à saisir pour attirer les visiteurs de la région. "C'est l'occasion pour nos concitoyens de découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel qui se trouve à proximité."

Un tourisme différent, qui découvre et prend son temps

Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord s'étend sur plus de 127.000 hectares, à cheval sur la Moselle et le Bas-Rhin. Un espace immense fait de reliefs, de forêts, de cours d'eau, de châteaux, de villages typiques et réputé pour ses industries du verre et du cristal.

Pour Michaël Weber, au-delà des questions liées à l'adaptation des événements et de l'accueil des visiteurs avec les contraintes sanitaires, c'est aussi le moment pour réfléchir à une autre forme de tourisme, respectueux de l'environnement et de la biodiversité que les équipes du parc s'attachent à préserver. Un tourisme où on prend aussi son temps. "Visiter un territoire dans son ensemble, et pas seulement les hotspots comme on les appelle, les hauts lieux de tourisme." Le dernier en date est Hunspach, devenu village préféré des Français 2020. "Il y a ce village, mais il y en a toute une ribambelle autour qui sont tout aussi beaux."

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Lorraine Nord.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?