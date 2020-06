La relance éco : Le Shed à Reims, pour consommer de la bière et de la culture

C'est un lieu totalement hybride rue Gosset à Reims, dans un ancien bâtiment industriel au toit en forme de dents de scie : le Shed a fêté son premier anniversaire fin avril. Ce lieu abrite une brasserie artisanale, un restaurant d'une soixantaine de couverts, mais aussi Jazzus Production, une salle de concerts, une salle d'exposition, un vidéaste-photographe, un architecte et un disquaire !

"Je voulais un lieu qui mêle bière et culture", résume Yves Leboeuf, 34 ans, propriétaire et créateur du lieu : "Moi j'ai eu la chance d'aller à des spectacles ou à des concerts étant jeune, donc c'était une évidence de proposer ça dans un quartier populaire. Si certains peuvent venir boire une bière et en même temps découvrir une expo photos ou des musiciens, le pari est gagné". Yves brasse sur place une quinzaine de bières différentes.

Une quizaine de bières sont brassées par Yves dans les locaux du Shed © Radio France - Aurélie Jacquand

A gauche, la culture. A droite, la brasserie © Radio France - Aurélie Jacquand

Le dernier arrivé : Yann, disquaire

Les 1 500 mètres carrés de locaux sont désormais complets. La brasserie en occupe la moitié, mais on trouve également Julien, architecte, ou encore Romuald Ducros, vidéaste-photographe : "On est avant-tout des amis. Il y a une vrai émulation entre nous. Quand on organise une expo je donne mon avis, quand c'est un concert c'est Jazzus qui prend la tête du cortège, on discute et en fonctionnant comme ça, les choses se font".

Le "petit nouveau" c'est le disquaire, Yann : "Il restait cette petite boîte de 20 mètres carrés, toute blanche, que j'ai décorée pour la rendre chaleureuse". Un local qui lui coûterait au moins trois fois plus cher si il se trouvait en centre-ville de Reims : "En plus ici l'avantage c'est l'échange. Des clients du Shed viennent me voir et certains de mes clients découvrent le Shed", dit-il.

Yann, le disquaire du Shed à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Un concert organisé par Jazzus Production pour reprendre contact avec le public

Depuis la fin du confinement la musique résonne à nouveau, de temps en temps, dans les locaux du Shed. Ici c'est Jazzus Production qui se charge d'organiser des concerts ou même des captations pour des musiciens locaux. Le premier concert a eu lieu ce mercredi 24 juin. "La billèterie est partie en une demi-heure, ce qui prouve que les gens avaient envie de nous retrouver", constate Jean Delestrade, l'un des quatre salariés de Jazzus.

Les musiciens et les techniciens étaient eux aussi impatients : "Ils n'ont pas travaillé depuis le mois de mars ! Donc ils sont heureux de revenir d'un point de vue financier mais aussi heureux de retrouver l'ambiance", ajoute Jean. Une délivrance pour tous, même si les règles sanitaires ont réduit la jauge à 30 spectateurs au lieu de 150. "C'est frustrant", avoue Emilie de Jazzus, "Et c'est une logistique différente. On a d'ailleurs du renfort pour nous aider à tout installer parce qu'il faut disposer des chaises alignées et non pas en format cabaret comme on fait d'habitude".

Une trentaine de spectateurs, masqués, au lieu de 150 dans la salle du Shed à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Les concerts prévus cet été par Jazzus Production ont tous été annulés, mais l'entreprise espère bien pouvoir organiser son Sunnyside festival du 13 au 18 octobre 2020 à Reims.

