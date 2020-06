La relance éco : les cinémas rouvrent dans l'Hérault après plus de trois mois d'arrêt total

A Montpellier, les 17 salles du Gaumont-Odysseum sont plongées dans le noir depuis le samedi 14 mars. Les portes du cinéma XXL se sont refermées après la séance de 20 heures. Un peu plus de trois après, Sébastien Rodriguez, le directeur, respire enfin. "Trois mois difficiles, trois mois qu'on ne rattrapera pas, comme beaucoup de commerces, avec une période mars-avril-mai qui est une bonne période pour nous en terme de cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui, on accuse le coup mais on est tous très impatients de redémarrer, de reprendre notre job. Et d'avoir le sourire, même si c'est derrière un masque."

Masque recommandé mais pas obligatoire

Si vous allez au cinéma dès ce vendredi après-midi, vous remarquerez un point d'accueil au centre du grand hall d'entrée, avec du gel hydroalcoolique. Un agent vous rappellera les gestes barrières, le masque est recommandé mais pas obligatoire. Une fois dans la salle, avec votre ticket en poche, un algorithme aura bloqué automatiquement les fauteuils qui vous encadrent. "Si vous êtes tout seul, l'algorithme va bloquer gauche-droite. Vous venez en famille, vous êtes trois, vous pourrez avoir trois places consécutives, côte à côte, mais il va forcément bloquer gauche et droite." À 50% de sa capacité, la salle affichera complet.

Tous les 15 jours, on a redémarré toutes nos cabines de projection

Dans une enquête Médiamétrie réalisée du 12 au 16 juin, près de 19 millions de Français se disent prêts à retourner au cinéma dans les quatre prochaines semaines. Mais quels films aller voir? "On a joué le jeu sur tous les films qui étaient restés coûte que coûte à l'affiche au mois de mars. Je pense à deux films français comme "De Gaulle" et "La bonne épouse". Et on joue le jeu aussi sur quelques nouveautés qui ont pris le risque de sortir dès le mercredi 24, en réalité, le lundi 22 pour la reprise." Pour les blockbusters revanche, il faudra patienter encore. "James Bond" par exemple ou encore "Top Gun" ont été reportés de plusieurs mois, il ne sortiront qu'après les grandes vacances.

A 50% de sa capacité, la salle affiche complet

Pendant la fermeture forcée, la quasi-totalité des 35 salariés ont été placés en chômage partiel. Tout le monde est dans les starting-blocks. Vivement la reprise parce qu'un cinéma vide, c'est triste. "Oui, c'est clair. Quand on est passionné, c'est un crève-cœur d'avoir toutes ces salles comme ça. Maintenant, c'était une obligation suprême et incontournable, on devait tous jouer le jeu, mais c'est vrai que quand on est passionné de cinéma, on n'a qu'une hâte, c'est que le projecteur se remette en route, qu'on puisse avoir des spectateurs et que le grand écran soit illuminé".

à lire aussi La relance éco : le cinéma de Lunel rouvre le 24 juin

Tous les matins, à 7h15, France Bleu Hérault analyse les conditions de reprise d'activité au plus proche des réalités de ceux qui se relèvent. Artisans, commerçants, entrepreneurs témoignent du lundi au vendredi. "Ici, on parle d'ici."