"La Relance Éco" : les concerts reprennent aux Bains-Douches de Lignières

Les notes de musique vont à nouveau résonner aux Bains-Douches de Lignières. Trois mois et demi après le confinement et la crise sanitaire, la salle de musiques actuelles dans le Cher propose plusieurs concerts au mois de juillet. Le duo berruyer Leonard le mardi 7 juillet. Et le musicien Thibaut Defever les 17 et 18 juillet.

Les Bains-Douches ont aussi accueilli le groupe Facteurs Chevaux en résidence. "On s'est dit qu'il fallait vite reprendre le travail qui avait du sens : faire des concerts, rencontrer les spectateurs, accueillir des artistes", explique Sylvain Dépée, le directeur des Bains-Douches. "On en a d'autant plus besoin que le spectacle vivant va nous permettre de tourner la page et effacer le trauma de cette période de confinement", ajoute-t-il. Une reprise en petit comité en raison des contraintes sanitaires : pas plus de 60 spectateurs pour le 7 juillet ; 40 pour les deux autres dates. "J'espère qu'il y aura le moins d'appréhension possible des spectateurs et spectatrices", souligne Sylvain Dépée.

On a hâte de retrouver le contact et la discussion physique. C'est ça qui nous manque le plus

Une bonne nouvelle pour la commune de Lignières

La reprise de l'activité et des concerts aux Bains-Douches, c'est une aubaine pour l'ensemble de la commune et du territoire. "C'est l'un des moteurs d'une commune comme Lignières et plus globalement d'un bassin de vie. On achète local, on fait vivre le territoire. Ça veut dire des retombées. C'est positif pour tout le monde", estime Sylvain Dépée, directeur des Bains-Douches.

Cette reprise n'efface malheureusement pas les difficultés traversées par la salle de musiques actuelles. "Nous avons dû annuler les concerts en mars et avril, nous avons dû annuler le festival L'air du Temps. La situation économique des Bains-Douches est par définition fragile", précise Sylvain Dépée. "On est une salle de spectacles, spécialisée dans la chanson, dans une commune de moins de 1 400 habitants et dans le sud de la région Centre-Val de Loire. Autant dire qu'il y a un certain nombre de handicaps mais il faut en faire des atouts", insiste le directeur des Bains-Douches de Lignières.

Une cagnotte en ligne a déjà permis de récolter près de 9 000 euros.