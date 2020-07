La relance éco : l'activité reprend très calmement pour les parcs de jeux "Toboggan&Cie" à Limoges

Après le confinement, reprise difficile pour les deux parcs à jeux "Toboggan et compagnie" de Limoges

C'est un petit paradis pour les enfants : des labyrinthes, des piscines à balles ou encore des Légo géants ! Mais depuis sa réouverture, "Toboggan&cie" peine à retrouver sa fréquentation habituelle. Ces deux parcs de jeux en intérieur sont basés à Limoges, l'un au nord et l'autre au sud de la ville.

20% de l'activité normale

Les deux parcs de jeux "Tobooggan&cie" ont rouvert leurs portes à la fin du mois de juin à Limoges. "L'activité reprend très calmement" indique le gérant, Olivier Riout. Depuis la réouverture, chaque site accueille une vingtaine d'enfants chaque jour. "D'habitude, à cette période, on tourne plutôt autour de 80 enfants! On est à 20% de notre activité normale" explique le gérant.

La météo additionnée au Covid, cela fait que la reprise est très difficile

Concernant la pérennité des deux sites, il est encore trop tôt pour se prononcer. "Ce qui est sûr, c'est qu'on va se battre pour sauver les deux parcs et les emplois" assure le gérant. Il espère y voir un peu plus clair d'ici la fin de l'été. Mais pour l'heure, cela reste très compliqué et le temps ensoleillé n'arrange pas les affaires. "La météo additionnée au Covid, cela fait que la reprise est très difficile". Ces deux parcs de jeux fonctionnent habituellement très bien lorsque la météo est mauvaise...

Désinfection des locaux

Le gérant, Olivier Riout, tient à rassurer les familles sur les conditions sanitaires. Dans les deux parcs de jeux, grands de plus de 1000m2, la désinfection est quotidienne. "On n'a pas attendu le virus pour désinfecter, c'est déjà dans nos habitudes". De plus, les enfants jouent par groupe, par famille.