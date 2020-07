La relance éco : pas de virée en discothèque cet été en Alsace

Les discothèques sont fermées depuis le 6 mars, alors que les bars et les restaurants accueillent du public. Les boîtes de nuit pourraient rouvrir le 1er septembre.Mais cette éclipse prolongée est une catastrophe pour ces établissements. Des dizaines des DJ vont manifester ce mercredi soir à Paris.

On n'y danse plus depuis trois mois et demi : les discothèques !

Les bars et les restaurants fonctionnent à nouveau, avec des consignes de distance physique, mais les boîtes de nuit restent fermées. Elles pourraient rouvrir le 1er septembre.

C'est une catastrophe économique pour ces établissements, qui font travailler plus de 100.000 personnes en France. Des dizaines des DJ vont d'ailleurs manifester ce mercredi 1er juillet 2020 en soirée, à Paris, derrière leur platine, pour réclamer la réouverture immédiate des clubs.

Redonner le goût de la fête aux Alsaciens

Hervé Stoffel gère le Manhattan, route de Schirrhein, à Haguenau. Il se demande comment reconquérir sa clientèle cet automne : "avec un arrêt aussi brutal et aussi long, on ne sait pas comment vont réagir les clients, s'ils ont toujours envie d'aller en discothèque, s'ils n'ont pas pris d'autres habitudes. Tout le monde a passé un moment de sa vie en discothèque, tout le monde, donc il ne faudrait pas que ça disparaissent !"

Le Manhattan, entreprise familiale née en 1982, peut abriter jusqu'à 400 personnes les soirs de fêtes. La discothèque fait travailler une quinzaine de personnes, barmaids, DJ, portiers, qui sont actuellement en chômage technique.

