La relance éco : les offices du tourisme du Grand Est lancent un site web pour faire redécouvrir la région

Le secteur du tourisme n'a pas été épargné par la crise sanitaire. Pour relancer l'activité et proposer des idées de sorties, de visites, les Offices de tourisme du Grand Est ont lancé un site internet "Tourisme sans borne". Comment ça marche ? La réponse avec Céline Ottermann, qui travaille pour Val de Fensch Tourisme.

Pourquoi avoir créé ce site ?

L'idée nous est venue en discutant avec une nounou qui cherchait des idées d'activité, de sorties, pendant le confinement dans un rayon de 100 kilomètres, pour les enfants dont elle s'occupe. Maintenant, nous ne sommes plus confinés, le site propose donc des itinéraires au-delà du rayon de 100 kilomètres aussi. L'avantage ce que ce site agrège les bases de données des Offices de tourisme en Alsace, Ardenne, Champagne, Lorraine et du Massif des Vosges, alors qu'avant il fallait aller sur chaque site internet, là on a accès à tout en un seul clic.

Comment ça marche ?

C'est très simple, le site vous géolocalise, il vous donne votre rayon de 100 kilomètres dans lequel vous allez pouvoir retrouver les restaurants, les musées, les endroits pour aller faire de la randonnée, les plans d'eau, les activités de loisir, les producteurs locaux, des itinéraires vélo aussi... Maintenant que la limite des 100 kilomètres est levée c'est l'occasion d'aller se promener par exemple dans le Haut-Rhin ou dans les Vosges.

Quel est le message que vous vouliez faire passer avec ce site ?

Le message c'est vraiment qu'on peut préparer nos vacances à proximité pour ceux qui éventuellement auraient peur de partir un peu loin cet été. A 100 kilomètres de chez nous, tout est possible. On a des territoires qui sont très riches et très beaux, on peut tout faire sur notre secteur ce qui permet de soutenir les entreprises et les acteurs locaux.

