Des "paniers artistiques" pour aider le secteur culturel sarthois durement touché par la crise

Comme bien d'autres, le secteur culturel souffre durement des conséquences économiques de la crise sanitaire. Depuis le confinement, le monde artistique est à l'arrêt. Les festivals de l'été sont presque tous annulés. Les théâtres et autres scènes, même en plein air, restent vides. Très peu de représentations sont maintenues. Alors pour tenter de redonner de l'élan à la création artistique et procurer quelques (modiques) sources de revenus aux artistes en difficulté , le collectif "Ouvrir l'horizon" met en place des "paniers artistiques ".

Une rencontre entre artistes d'horizons divers

Concrètement, "nous sommes partis du principe des AMAP (Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)", explique Thégonnec, l'un des coordinateurs du collectif rassemblant 65 structures culturelles professionnelles en Sarthe et qui est à l'origine de ce projet. "Le principe des AMAP est que l'on achète chez un producteur un panier chaque semaine, ne sachant pas ce qu'il y a dedans. Ici, le panier est la rencontre d'artistes venant d'horizons divers", explique le comédien et directeur artistique de la compagnie "7ème acte". "Par exemple, pour le premier trio (le 20 août à Laigné-en-Belin, ndlr) : une circassienne, une jeune marionnettiste qui sort du conservatoire du Mans et un musicien". Le collectif se charge d'organiser cette rencontre entre les artistes qui choisissent un thème puis se retrouvent pour cinq répétitions. "La proposition est faite à des lieux habitués ou non à accueillir des spectacles, par exemple une ferme ou un particulier", ajoute Thégonnec.

Aider un secteur en crise

Depuis le confinement, le monde du spectacle est quasiment à l'arrêt. Alors que l'été est habituellement une période de pleine activité, l'immense majorité des représentations sont annulées cette année. "Économiquement, même si nous recevons des aides, c'est très très compliqué", reconnait Thégonnec. "Lorsqu'on perd toutes nos représentations pendant des mois et des mois, on vous supprime votre travail, votre moyen de subsistance, cela crée une très grande précarité dans notre profession", ajoute-t-il. Le directeur artistique de la compagnie "7ème acte" insiste : "Souvent un artiste vit avec un autre artiste. Lorsque les deux personnes du foyer se retrouvent sur le carreau, c'est comme si deux personnes travaillaient dans la même entreprise et que cette entreprise fermait".

Les prochaines dates :