La relance éco : les randonneurs de retour dans les fermes-auberges des Vosges

Après un début de saison manqué à cause du coronavirus, les fermes-auberges accueillent de nouveau de nombreux randonneurs. Ils sont de retour, pour venir déguster les produits de la ferme et respirer le grand air, après plusieurs mois de confinement.

La saison des fermes-auberges est enfin lancée, après les mesures de déconfinement. Sur les hauteurs des Vosges, de nombreux randonneurs viennent de nouveau goûter aux produits des agriculteurs et il y a du monde en ce début des vacances d'été pour dévorer le menu marcaire (c'est costaud !) et plein d'autres bonnes choses !

Après un début de saison manqué : fermeture en avril, mai et une grosse partie du mois de juin, Les établissements ont de nouveau rouvert, avec les mesures barrières.

Du gel hydroalcoolique et le port du masque

Pendant le confinement, les fermiers-aubergistes en ont profité pour s'occuper de leurs bêtes. "On avait beaucoup de travail au niveau de la ferme. Evidemment, pendant le confinement, il y a eu un manque à gagner, mais on est pas les seuls," constate Guy Lochert, de la ferme-auberge du Kalhenwasen.

Une famille en pleine dégustation du menu marcaire © Radio France - Guillaume Chhum

à lire aussi Les fermes-auberges en Alsace proposent de la livraison ou de la vente à emporter

A la réouverture, à la mi-juin, il a fallu tout réorganiser, pour protéger les clients : " On a laissé des distances suffisantes entre les tables. Les gens s'installent sur les terrasses et se sentent à l'aise. A l'entrée, tout le monde est obligé de ses laver les mains, il y a aussi le port du masque quand on traverse la salle. On a installé un évier de 1816 ! ", détaille l'agriculteur.

Soutien aux fermiers-aubergistes pendant le confinement

Dés que les mesures de confinement ont été moins strictes, les gens sont venus sur les hauteurs, pour acheter du fromage et des produits de la ferme. Un soutien qui a fait chaud au coeur de Guy Lochert. "Cette solidarité nous a fait du bien ! " .

Les vaches vous attendent aussi sur les hauteurs © Radio France - Guillaume Chhum

Aujourd'hui, malgré les difficultés et une saison en dents de scie , les randonneurs sont de retour sur les hauteurs et les fermes-auberges se remplissent bien ! Le midi, il faut souvent réserver sa place. Après les mesures de confinement, les gens on besoin d'air pur et dans les Vosges, c'est l'endroit idéal pour trouver le bien-être.

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l'avenir ?