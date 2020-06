La relance éco : avant la réouverture, les cinémas Star à Strasbourg demandent au public de les soutenir

Fermés pendant une centaine de jours, les cinémas rouvriront le 22 juin. Dans les cinémas Star à Strasbourg, les salles ne seront pas remplies à plus de 30% de leurs capacités et le gérant espère regagner la confiance des spectateurs pour ne pas avoir à mettre la clé sous la porte.

Pour la réouverture des salles de cinéma, le gouvernement a imposé des règles sanitaires. Le nombre de places disponibles sera réduit de 50%, les horaires des séances seront décalés et le port du masque est recommandé. Stéphane Libs, le gérant des cinémas indépendants Star (le Star et le Star Saint-Ex) à Strasbourg va plus loin pour tenter de rassurer les spectateurs : pas plus de 30% des sièges seront occupés et au moins pendant deux semaines, les spectateurs seront obligés de porter un masque.

150.000 euros d'emprunts pour redémarrer

Le confinement a porté un sale coup évidemment aux cinémas, car ça représente 3 mois et demi sans rentrée d'argent. Malgré le chômage partiel, malgré une aide de la ville de Strasbourg (une subvention de 65.000 euros) et même si le Centre national du cinéma et de l’image animée a suspendu la perception de la taxe sur les entrées, les cinémas Star a dû contracter un emprunt d'Etat de 150.000 euros pour relancer la machine.

La programmation reprendra doucement avec 3 films par jour, à partir du lundi 22 juin, avec des productions qui étaient déjà diffusées en mars avant le confinement, puis quelques nouveautés seront ajoutées progressivement.

La survie des cinémas Star passera par "les envies de cinéma du grand public", estime Stéphane Libs, qui espère un retour progressif à la normale à l'automne. Pour sauver l'entreprise, ses équipes font appel à la générosité de ses fidèles, en montant plusieurs actions de soutien.

