"La relance éco" : les tournages de séries et de films reprennent en Charente-Maritime

Des figurants et des techniciens patientent dans la rue Saint Nicolas, le matériel technique s'entasse devant le pub "Général Humbert's. Nous sommes dans le quartier Saint Nicolas, à deux pas du Vieux Port à La Rochelle, près du tournage de la série "Je te promets" pour TF1. L'équipe d'Authentic Prod est de retour depuis une semaine, et ce lundi elle s'est installée à La Rochelle : "on tourne des scène de fête de la musique en 1982" explique la productrice Aline Besson, des scènes qui auraient du être tournées au mois de mars, quand tout a été arrêté par le confinement. La série est une adaptation en 12 épisode de "This is us" la fiction américaine sur le thème de la famille multi-récompensée avec à l'écran, Marylou Berry, Camille Lou, ou Hugo Becker.

Mesures anti-covid oblige, impossible d'aller faire un reportage sur place. Certaines scènes ont été adaptées pour que les comédiens puissent tourner sans se toucher, chaque fois que c'était possible. Et pour pouvoir filmer des moments d'intimité entre les personnages, la production a pris des mesures particulières révèle Aline Besson : "nous avons édicté comme règle supplémentaire la nécessité de tester les comédiens régulièrement et de les confiner pendant la période de préparation et de tournage pour être sur qu'ils puissent se toucher et s'embrasser sans prendre de risques".

Le tournage de "Je te promets" a repris ce lundi dans la rue Saint Nicolas, proche du Vieux Port à La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le tournage de "Je te promets" va se dérouler toute la semaine, l'équipe s'installe ce mardi à Rochefort. A aucun moment, il n'a été envisagé de stopper cette série sur laquelle TF1 mise beaucoup, le tournage était trop avancé, il a juste été décalé. C'est le cas de la quasi totalité des projets lancé avant le Covid, et comme tout est décalé, pas de problème d'agenda pour les comédiens : "Il y a une bonne entente implicite entre les producteurs, tout le monde joue le jeu" estime Aline Besson, productrice chez Authentic Prod. "Les tournages qui ont été interrompus sont les premiers à reprendre, tout à glissé. Il y a une sorte de consensus, je n'ai pas entendu parler de cas litigieux".

Le tournage de "Voltaire Mixte" à Saint Jean d'Angély, qui devait s'achever cet été démarrera cet été. Il s'agit d'une série pour Amazon Prime Vidéo qui racontera le passage à la mixité d'un collège de garçon. Plus d'une centaine de personnes s'installeront en ville pour 4 mois, les retombées ont été chiffrées à un million d'euros. D'autres tournages sont annoncés : deux épisodes de "Crimes parfaits" à La Rochelle, et un long métrage en septembre en pays royannais.

L'avenir s'annonce bien pour les tournages en Charente-Maritime

Le confinement a même suscité de nouvelles idées : "les productions qui n'étaient pas accaparées par les tournages ont eu le temps de se poser, de réfléchir à des projets futurs " révèle Didier Trambouze, en charge du suivi des tournages au département de la Charente-Maritime, "on a énormément de projets en écriture, en développement aujourd'hui". De quoi rassurer un peu les nombreux intermittents du spectacle, techniciens son ou images qui vivent en Charente-Maritime.