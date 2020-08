La Relance éco : année de commémorations pour le musée de la Guerre de 1870 à Gravelotte

Plusieurs batailles de la Guerre de 1870 entre l'Allemagne et la France fêteront leurs 150 ans au mois d'août, en Mozelle. C'est le cas ce jeudi 6 juillet, pour celle de Spicheren-Forbach. Une période à ne pas manquer, pour le musée de Gravelotte, dans le nord-est du département, qui raconte l'histoire de cette guerre. Toutefois, le Covid 19 joue sur la fréquentation, comme l'explique le directeur Laurent Thurnherr.

En quoi cette année anniversaire de la Guerre de 1870 est importante pour vous ?

Laurent Thurnherr : "Elle importante car cette guerre est oubliée par la plupart de nos contemporains. Alors que c'est elle qui est un des facteurs déclencheurs des premières et secondes guerres mondiales, puisque cette guerre a entraîné l'annexion de l'Alsace et de la Mozelle. Et donc des rancœurs de la France envers l'Allemagne et les allemand, ce qui entrainera les conflits que nous connaissons au cours du vingtième siècle."

Malheureusement, le Covid-19 tombe mal, on peut le dire...

"Justement, que ce soient les cents ans où les 150 ans, à chaque fois il se passe quelque chose d'autre, qui fait que l'on reporte les commémorations. Il y a cinquante an, une des dates les plus importantes étaient le 9 novembre 1870. Ce jour le Général de Gaulle est mort, vous voyez. Cette année on a la crise du Covid, qui a entraîné un certain nombre de reports et de remise en question de certaines manifestations."

Au niveau de la fréquentation du musée, cela joue également ?

"Avant la période de confinement on avait beaucoup de réservations de groupes, venant de la France et beaucoup d'Allemagne, également. Nombreux ont décidé d'annuler, où alors de reporter à la fin de cette année, donc on aura de toute façon un report de la fréquentation c'est sûr. Par contre à notre grande surprise, depuis la réouverture le 8 juin dernier, on constate un retour du public petit à petit sur le site. Concernant le mois de juillet, nous avons eu des chiffres très honorables dans cette période compliquée. Après, cela s'explique aussi par la gratuité du musée depuis le déconfinement. Quant au gestes barrières, les visiteurs sont très respectueux, ce qui nous satisfait. "

Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte