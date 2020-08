La relance éco : près de Chambéry, la petite salle de concert "Brin de zinc" se bat pour survivre

Il y a cinq ans, Thomas Filachet a repris la petite salle légendaire. Avec son associé Sébastien Fluttaz, et sa salariée Claudia, Thomas fait tourner la boutique avec passion et une soif de découverte et de partage des talents. 280 concerts par an ! Le Brin de zinc a fêté ses 15 ans d'existence au printemps, quand le couperet du confinement l'a réduit au silence.

Une centaine de dates déjà annulées

Thomas ne cache pas l'immense galère du moment. "On ne mesure pas l'étendue des dégâts sur les salles de spectacle. Tout s'est arrêté. Sébastien et moi, on ne se verse plus de salaires. Pendant la fermeture, on a annulé une centaine de dates. Et ce n'est pas fini malheureusement. Beaucoup de tournées ont été annulées."

Le mini chaudron a retrouvé un premier live pour la fête de la musique le 21 juin. Depuis, quelques concerts, assis, à jauge hyper réduite, ont redonné un brin de vie. A l'extérieur, on organise des terrasses musicales - diffusion de musiques à thème (blues, rock, jazz, soul...) et quelques nourritures frugales de brasserie. Les voisins sympas ont permis d'écarter les tables. On fait comme on peut.

Une cagnotte en ligne lancée en avril a mis du beurre dans les santiags et de baume au cœur. "On a eu 500 dons de toute la France. De la Bretagne à la Normandie. Des musiciens, des spectateurs. On les remercie. C'est le signe qu'il y a beaucoup d'envie, de manque de spectacle vivant. Un signal positif qui nous a fait du bien au moral."

De la colère aussi face "aux incohérences" des décisions politiques

Thomas veut "rester positif. Mais ça fait cinq mois qu'on doit rester positif. On est dépendants de décisions qui sont plus politiques que médicales. On a reçu les 1.500 euros par mois d'aide du gouvernement pour la fermeture administrative. Mais cela ne représente que 6 à 7 % de notre chiffre d'affaire. Trop peu pour assurer la pérennité économique. Et on ne pourra pas s'en sortir avec des concerts de places assises avec des jauges aussi faibles."

Au "Brin de zinc", depuis toujours, on est debout et on tape du pied et on hoche la tête sur les rythmes endiablés.

Durant l'interview, on sent bien que le gérant de la petite salle privée prend sur lui. Il veut éviter toute polémique, mais il est plus qu'amer. "On demande juste à rouvrir avec des jauges certes réduites mais avec des places débout. Avec des masques et du gel, ça doit passer. Il y a une incompréhension quand on voit ce qui est toléré dans les magasins pour les soldes. On demande de la cohérence pour tous les professionnels. On ne sait absolument pas de quoi demain sera fait. Ce qui sera permis ou non."

La chanteuse de Chambéry Manon Werner en mini-concert ce jeudi soir

Le Brin de zinc a pu tenir sa promesse de résidence estivale pour le Manon Werner Band, formé en décembre, et fauché en plein vol par le confinement. Ce jeudi à 20h30, Manon et ses cinq garçons vont présenter le fruit juteux de deux jours de travail dans la salle.

Le Manon Werner Band © Radio France - Christophe Van Veen

Il n'y aura ce jeudi soir qu'une quarantaine de spectateurs, contre 165 d'habitude. Mais Manon est "super contente de retrouver la scène, de rejouer ensemble. Le Brin de zinc, c'est la famille. C'est là qu'on est nés. C'est sûr que ce sera particulier d'avoir aussi peu de monde , assis en plus. Mais on peut bouger assis, il y en a qui y arrivent, il n'y a pas de souci !"

Blues-rock décapant avec une voix de diva soul-rock. Le groupe a de quoi enflammer les grandes salles. Il reprend vie, lui aussi, après la coupure du confinement, petit à petit. "On vit au jour le jour. Le problème c'est le manque de visibilité. On ne voit rien. On ne sait pas de quoi demain sera fait, sur quel pied danser. A la rentrée on est sensé jouer au Week-end Blues de Chambéry - 9 novembre - au Prix des neiges - 20 novembre - et à la Foire de Savoie - du 11 au 21 septembre... Devant combien de personnes ? Dans quelles conditions ?"

La talent brut de Manon accompagnée par son guitariste Max Anguson, c'est à écouter ici :

La jeune Savoyarde, explosive et intense, est en manque de scène et pas seulement pour elle. Elle avoue sa frustration de ne pas pouvoir voir des concerts au Brin de Zinc ou ailleurs. "La musique est une passion, ce qui nous fait vivre et nous en sommes privés. C'est assez déprimant."

Manon Werner © Radio France - Christophe Van Veen

* Pour en savoir plus sur le Brin de zinc : www.brindezinc.fr

* Pour en savoir plus que le Manon Werner Band : www.facebook.com/ManonWernerBand