La relance éco : "reprise en pointillée" pour la filière nautique sur le littoral azuréen

Autorisées depuis le 16 mai dernier, les activités nautiques (kayak, paddle, voile, plongée...) ont repris ces derniers jours sur le littoral azuréen. Mais dans un cadre strict fixé par la préfecture maritime, qui limite pour le moment les effets de la reprise pour la filière nautique.

Les clubs nautiques et les municipalités ne veulent prendre aucun risque

Certaines villes se montrent encore réticentes à ouvrir les bases nautiques municipales au grand public et les dirigeants de clubs nautiques eux-mêmes hésitent à prendre à la responsabilité d'organiser à nouveau des sorties en mer. "Oui très clairement pour l'instant je refuse d'organiser des sorties ou même des régates car je ne suis pas en mesure d'être certain que les gestes barrières puissent être respectés," confirme Pierre Giaccone, président de l'International Sporting Club de la Rague (ISCR).

RELANCE ECO - Reprise pour la filière nautique ? Copier

Seulement deux saisonniers cet été à Antibes, 80.000 euros de perte à Nice

A Antibes, seuls les membres du club nautique ont l'autorisation pour l'instant de sortir en mer. "La base nautique est municipale et la ville ne veut prendre aucun risque. Elle n'a donc pas mis en place de protocole sanitaire pour le grand public," indique Alain Venturi, président du club Nautique d'Antibes. Une "reprise en pointillée" selon lui et un été encore incertain, qui l'obligent à revoir à la baisse ses effectifs. "On a habituellement 7 ou 8 saisonniers qui viennent épauler nos 11 moniteurs de voile. Cette année on en a recruter seulement 2. On espère vraiment que la reprise va pouvoir s'opérer assez vite parce que c'est la saison estivale qui nous permet de payer nos salariés toute l'année."

Au club nautique de Nice, les pertes liées à la crise sont estimées entre 50.000 et 80.000 euros par son président Frédéric Allo. "Nos comptes sont dans le rouge," assure-t-il. Lui aussi compte beaucoup sur le tourisme local pour compenser ces pertes. "On s'attend à voir beaucoup d'Azuréens cet été, on espère en tout cas."