La relance éco : retour gagnant pour Pokeyland à Fey

Le parc Pokeyland, situé à Fey, sort de 3 mois de problème. Mais désormais, la fermeture n'est plus qu'un mauvais souvenir et cela fait 2 mois que les clients sont de nouveau accueillis sur place.

Il était l'un des tous premiers sites de loisirs a avoir rouvert en Moselle. Le parc Pokeyland, situé à Fey au sud de Metz fête ses deux mois de réouverture. Le parc accueille de nouveau du public depuis le 13 juin dernier. Une reprise salvatrice après 3 mois de fermeture qui ont coûté 40% du chiffre d'affaires annuel. Mais l'été amène des bonnes nouvelles, après un mois de juin triste, juillet a vu sa fréquentation en hausse de 10%. Son directeur Nicolas Poquet est soulagé après cette période difficile.

France Bleu Lorraine : Deux mois d'activité depuis la réouverture, comment ça se passe pour vous ?

Nicolas Poquet : Ça se passe très bien. On a eu un mois de juin très mitigé. On était dans les premiers parcs à rouvrir et la météo n'était pas au rendez-vous. Mais sur le mois de juillet, on est satisfait, et ça se passe plutôt bien.

FBL : La fréquentation correspond à ce que vous attendiez ?

NP : Honnêtement oui. Globalement, on est même en hausse sur le nombre de visiteurs. On a perdu en groupe, mais cette baisse a été comblée par le public en général qui est venu un petit peu plus en nombre, sur le mois de juillet en tout cas. On a une hausse de fréquentation de 10%, ça devrait permettre de sauver les meubles. Après, il n'y a pas de magie non plus, on a perdu quand même en avril, mai, juin, qui sont des gros mois. On passera le cap, il n'y a pas le choix.

FBL : Il y a eu de nombreuses dispositions pour s'adapter aux règles sanitaires, est-ce que ça a pris du temps pour que tout le monde s'habitue ?

NP : Au niveau du personnel, dès le premier jour, ils ont pris le pli. On a mis en place le gel hydroalcoolique à chaque activité, on pulvérise nous-même les clients, donc les habitudes se sont vite prises. Dans le public, il y a encore un peu de mal, des réticents, mais on se garde la réserve de pouvoir exclure quelqu'un du parc si jamais la situation le demande et si la personne est vraiment réticente. La sécurité des autres passe avant tout, mais ce n'est pas encore arrivé pour le moment.

Retrouvez la chronique "La relance éco" tous les jours sur France Bleu Lorraine Nord.

France Bleu est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?