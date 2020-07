La relance éco : retour sur les planches au théâtre du Granit à Belfort

Après plus de trois mois de fermeture, le théâtre le Granit à Belfort "rallume la lumière". C'est le nom du festival qu'organise la scène nationale jusqu'au 11 juillet pour relancer le théâtre. Avec le confinement, toutes les représentations ont dû être annulées mais le Granit fait son grand retour.

"On a envie de reprendre, de retrouver notre public et nos artistes" Eleonora Rossi, directrice du Granit

Ce festival qui propose pour cinq euros des prestations théâtrales, musicales ou humoristiques signe la reprise, entamée au mois de mai. "Nous sommes revenus du confinement le 11 mai en équipe réduite, explique Eleonora Rossi, la direction du Granit. L'ensemble des employés est revenu le 17 juin pour préparer ce festival. On a envie de reprendre, de retrouver notre public et nos artistes."

Depuis le mois de mars, les portes du théâtre sont restées désespérément fermées et le manque à gagner est important. "Nous avons perdu les recettes, déplore la directrice. Mais en tant que scène publique, nous avons tout de même payé l'ensemble des intermittents, vacataires. Donc nous avons versé les salaires sans avoir d'entrées d'argent". La directrice affirme également que tous les salaires ont été maintenus à 100% pour tous les salariés du Granit.

La solidarité des spectateurs et des collectivités

Néanmoins, le théâtre a pu compter sur le soutien des autorités de tutelles qui subventionnent cette scène nationale comme le conseil départemental, la ville de Belfort ou encore l'agglomération. Ces collectivités ont versé en avance les subventions pour que le théâtre tienne le coup. Les spectateurs qui avaient déjà réservé leurs billets ont aussi été généreux. 45% d'entre eux ont décidé de ne pas se faire rembourser et de faire don du montant. "C'était un choix de leur part et il est vraiment formidable, remercie Eleonora Rossi. Il nous a permis justement de payer les artistes pour le festival "Rallumons la lumière". Le public qui a lui souhaité être remboursé, c'est tout à fait normal. On les attend pour la saison d'après."

Le théâtre se projette déjà dans l'avenir. La direction vient de dévoiler une partie de la programmation pour la saison 2020-2021. Le théâtre aborde cette prochaine étape avec prudence: "Tout aura lieu de manière extrêmement protégée, à la fois pour le public et pour les artistes", certifie Eleonora Rossi. Dans l'éventualité d'une deuxième vague, la directrice assure que son équipe se tient prête et que le théâtre ne fermera plus.

