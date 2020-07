La relance éco : "Si on fait trois feux d'artifice cet été en Creuse, on sera contents"

Le premier feu d'artifice qu'il devait tirer tombait mi-avril, en plein confinement, à Dun-le-Palestel en Creuse. Depuis, tous les spectacles pyrotechniques de Jean-Marc Vareillaud ont été annulés. "Les clients m'appellent au téléphone pour annuler, je les comprends, c'est très compliqué cette année."

Pas de spectacle le 14-Juillet

En temps normal, il prépare avec son équipe une trentaine de feux d'artifice en Creuse et en Haute-Vienne pendant l'été. "Cet été, si on en fait trois, on aura réussi notre saison", soupire-t-il. Il a déjà fait une croix sur le mois de juillet : "On avait cinq spectacles le 13 juillet, et trois le 14, pour le moment on en fait zéro à ces dates-là et on en fera zéro."

Si on arrive à faire étinceler le ciel fin août, ça voudra dire que la vie sera redevenue normale

L'artificier creusois espère pouvoir tirer son premier feu de l'année fin août : "Si on arrive à faire étinceler le ciel en fin de saison, ça sera bien, ça voudra dire que la vie sera redevenue normale."

Toute une filière touchée

Jean-Marc Vareillaud monte des feux d'artifice par passion, mais a un métier à côté. Ne pas faire de spectacle cette année est un "crève-cœur", mais les conséquences financières seront pour lui limitées. "En revanche il y aura un gros impact économique pour les gens qui vivent de cela. Je pense aux artificiers mais aussi ceux qui s'occupent de la sonorisation, des bals, tous les intermittents du spectacle laissés pour compte."

Il préfère néanmoins se concentrer sur l'essentiel : la santé. "Si on peut se parler, c'est qu'on est vivant. Ne pas tirer de feux d'artifice, ce n'est pas le pire. Malheureusement des gens n'ont pas passé par cette crise sanitaire, c'est dramatique. On ne peut pas reprocher à la préfecture et aux organisateurs de prendre trop de mesures [de précaution]." Il aurait aimé dédicacer son feu du 14-Juillet à tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par le coronavirus. Il sourit : "Je le ferai ! Mais plus tard."