La relance éco : on transpire à nouveau dans les salles de sport

Comme les restaurants et les bars, les salles de sport ont pu rouvrir le 2 juin après presque trois mois de fermeture à cause du Coronavirus. Tous les adhérents n'ont pas rechaussé leurs baskets, mais c'est un soulagement pour le patron d'Espace club, qui gère deux salles et 24 salariés à Reims.