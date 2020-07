La relance éco en Lorraine : un été pas comme les autres pour les colonies de vacances

Le catalogue de l’Ufcv s’est vu amputé de la moitié de son offre de séjours de vacances avec certains organisateurs qui ont préféré annuler : le protocole sanitaire imposé a rassuré les parents, mais certains directeurs de colonies ont annulé. Trop compliqué ou pas assez rentable. Interview avec le délégué national de l’Ufcv en France, Gabriel Hubcherwerlin.

Les premières colonies de vacances ont débuté pour le mois de juillet, il y a eu beaucoup d’appréhension de la part des organisateurs. Comment ça se passe aujourd'hui ?

C'est vrai que l’on a eu très peur du côté des organisateurs. Déjà parce que le protocole sanitaire dans ses premières versions avait des mesures drastiques donc, effectivement, il y a eu une appréhension au départ. Le protocole a été revu et s'est aligné sur d'autres mesures qui existaient déjà et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se réjouir qu'il soit un petit peu allégé. Les séjours ont démarré pour nous, les enfants sont bien arrivés. Les mesures ont été bien comprises et acceptées à la fois par les enfants, les familles, les animateurs. Et donc, on peut dire aujourd'hui que le démarrage est plutôt plutôt positif.

Justement, on a vu des organisateurs de camps de vacances enlever les lits, les mettre au grenier pour des chambres à deux ou trois. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est ce qu'on peut vraiment faire une colo normale, avec ces mesures sanitaires?

C'est sûr que dans certains établissements, on a été obligé de revoir l'agencement, notamment celui des chambres, donc ça a été un travail logistique pour les organisateurs de réfléchir à comment organiser les surfaces et les locaux. Est-ce qu'on peut faire une colo normalement ? J'ai envie de dire : est-ce que cet été sera normal ? Je crois que dans beaucoup de secteurs d'activité, il ne sera pas comme les autres étés. Il est évident que les colos de cette année ne sont pas forcément comme celle des années précédentes.

Mais en tout cas, on arrive à mettre en place des séjours dans lesquels on va passer de bons moments et c’est ce qui nous semble le plus important. Maintenant, bien sûr, il y a des mesures qui sont plus complexes à mettre en œuvre, notamment sur la distanciation physique.

Ce sont les parents qui n'ont pas osé mettre leurs enfants en centre de vacances, ou alors c'est les organisateurs qui se sont dit, vue le protocole sanitaire, on ne va pas rentrer dans nos frais, tout simplement ?

Il y a eu des deux, évidemment. Les organisateurs ont dû à la fois prendre en considération la complexité de la mise en œuvre de certaines mesures et à la fois prendre en compte l'impact financier que les mesures pourraient avoir. Certains ont fait le choix de ne pas ouvrir leur établissement cet été, préférant dire qu'ils n’accueilleraient pas de public plutôt que de l'accueillir avec un effectif réduit et restreint dans un premier temps. Après, les parents ont eu, pour certains, l'inquiétude aussi longtemps que le protocole n'était pas sorti. Je pense que le protocole a permis de rassurer les parents en montrant que simplement, on prendrait les mesures adéquates nécessaires pour cet été. Et on doit reconnaître qu'à partir du moment où le gouvernement a autorisé l'ouverture de ces séjours, nous, on a bien ressenti que les parents se sont tous dirigés vers les organismes pour accueillir les enfants. Donc, je pense qu'ils ont été mis en confiance par le protocole qui a été proposé.

L’UFCV, c’est une douzaine de colonies de vacances en Lorraine, essentiellement dans les Vosges, qui sont déjà complètes en juillet. Est-ce que l'on peut encore envoyer des enfants en vacances ?

Effectivement, en juillet c’est bien complet mais sur le mois d'août, il nous reste encore des places. Et bien sûr, on continue à inscrire sans aucune difficulté : aussi longtemps qu'on a des places à proposer, on peut continuer à inscrire.

C'est quoi le plus compliqué pour ces séjours ? Le protocole sanitaire, le référent Covid, le nettoyage plus intensif, les distances ?

Le plus complexe à mon sens, c'est évidemment la question de la distanciation physique, même si on ne fait pas d'activités particulières. Un simple match de football avec les enfants qui jouent sur la pelouse du centre de vacances et qui doivent rester à un mètre l'un de l'autre, c'est plutôt compliqué parce que ça veut dire qu'on ne va pas souvent chercher la balle ! C'est sûr que pour une organisation qui veut être collective et qui, justement, travaille dans le collectif, le fait de devoir rester à distance les uns des autres rend la chose un petit peu plus compliquée.

