LA RELANCE ECO : une école équestre de l'île de Ré va former des voltigeurs professionnels

Des chevaux, des cours... mais ce n'est pas un centre équestre ! La Relance éco s'intéresse à l'école de voltige équestre de Manu Bigarnet, , l'Ardevac, basée à Loix sur l'île de Ré depuis une dizaine d'années. Comme ses lointains cousins, Manu Bigarnet a dû fermer son établissement durant les deux mois du confinement. Pour lui la période qui s'ouvre est l'occasion de développer la formation à la voltige d'artistes professionnels, venus du monde du cirque.

Nous sommes justement sous le chapiteau de Manu Bigarnet à Loix, en plein stage avec deux cavalières professionnelles. "Là, le cheval est un peu en panique, décrypte Manu Bigarnet. Le but du voltigeur, c'est de le rassurer par des mouvements, tranquillement, et le cheval va trouver un galop un peu plus rond."

Debout au galop

Pieds nus sur le cheval, Louna, 21 ans, enchaîne les positions, en amazone, à genoux sur la croupe, puis debout... le tout au galop. "Le debout au galop, c'est ce que j'adore, confie Manu Bigarnet. C'est la position idéale du cavalier, c'est un rêve. On vole, on est en harmonie avec une masse musculaire importante."

Le harnais et la grande corde permet d'assurer le cavalier, pour lui permettre de prendre des risques . Cette technique essentielle est très rarement utilisée dans les clubs classiques. © Radio France - Julien Fleury

Peu de chance de se faire mal, grâce à un harnais autour du cavalier, et une corde qui passe dans le haut du chapiteau, tenue à l'autre bout par Manu Bigarnet lui-même. Un équipement génial pour prendre des risques. "En cas de chute, je serai là, mais le but c'est de calmer le cheval, trouver la décontraction, pour montrer à l'animal qu'on fait un truc ensemble, et le cheval apprécie ça, on le sent !"

Le cheval, un partenaire

Cet enseignement est encore très loin de la voltige pratiquée dans les clubs traditionnels. Le discours a convaincu Louna de s'installer deux ans à Loix pour apprendre un maximum auprès de ce grand artiste qu'est Manu Bigarnet, formé chez un maître italien, et longtemps compagnon de route de Bartabas et sa compagnie Zingaro. "La technique de Manu, analyse Louna, c'est vraiment de ne faire qu'un avec le cheval. Et pas juste d'utiliser son dos pour faire de la performance. C'est un partenaire."

Développer la formation de voltigeurs professionnels, c'est désormais l'ambition numéro un de Manu Bigarnet. Le confinement lui a permis de mûrir son projet. Cela tombe bien, depuis janvier dernier, son association, l'Ardevac, a été labellisée par le centre national des arts du cirque, pour délivrer une certification en voltige équestre.

Derrière Manu Bigarnet, Pantin, le cheval lourd qui lui a permis de lancer son école de voltige équestre sur l'île de Ré. © Radio France - Julien Fleury

Certification en voltige équestre

C'est l'aboutissement d'un long combat pour Manu Bigarnet : "ça a été très compliqué pour nous de montrer que le cheval peut appartenir à un monde artistique, plutôt qu'un monde sportif. Et donc là, on a la possibilité en étant organisme de formation, d'appartenir pleinement au monde artistique."

Cette certification, Louna veut la décrocher avant d'aller voler de ses propres ailes : "pour l'instant ce n'est qu'une certification. Mais demain, ça peut devenir un diplôme." La jeune artiste est convaincue que la discipline va gagner en qualité. "On ne sera plus obligé d'apprendre sur le tas, de travailler chez quelqu'un en échange de ses conseils..."

Manu Bigarnet doit maintenant trouver une demi-douzaine d'autres élèves. Pour faire connaître cette certification, une fête sera organisée à l'Ardevac de Loix samedi 4 juillet.