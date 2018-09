Rennes, France

Si l'heure est à la rentrée des classes pour les enfants, c'est aussi l'heure de la reprise dans les clubs de sports. Vous avez le choix entre des sports individuels, collectifs, avec ballon ou raquette, mais vous pouvez aussi vous orienter vers des sports beaucoup plus relax et calmes comme le yoga ou la relaxation. Prendre soin de son corps et de sa santé, c'est la grosse tendance depuis quelques années. C'est pourquoi les inscriptions dans les ateliers "bien-être" décollent lors des premiers forums des associations.

Plus d'une heure d'attente pour s'inscrire aux activités "bien-être"

A la maison du Ronseray, à Rennes, on propose plusieurs activités "bien-être" comme justement le yoga ou la relaxation musculaire. Pour les détailler toutes et les présenter, une journée porte ouverte était organisée ce samedi. Certains ont même attendu plus d'une heure devant les portes pour être assurés de pouvoir s'inscrire à ces activités phares.

Au final, l'atelier méditation est complet. "C'est tout le temps comme ça depuis quelques années. Mais j'ai quand même l'impression que cette fois il y a moins de monde", détaille Bernard, en charge de l'activité.

Tristan fait parti de ceux qui ont réussi à s'inscrire. Il cherche avant tout de la sérénité pour ce début d'année : "La méditation peut m'apporter plus que la relaxation et le yoga pour faire le vide dans ma tête. J'ai souvent des pensées infernales et j'ai du mal à prendre du recul", estime-t-il.

Tristan et Bruno semblent avoir trouvé l'activité qui leur fallait © Radio France - Alexandre Frémont

"Méditer, c'est un peu ne rien faire"

A coté de lui, son ami Bruno, s'est inscrit à la méditation un peu par défaut. "Je voulais participer aux cours de yoga mais il n'y avait plus de place. J'accompagne donc mon ami pour la méditation". Mais ce n'est pas plus mal, puisque lui aussi cherche à être plus zen cette année. "Méditer, c'est un peu ne rien faire alors que dans la vie on cours un peu partout. Là on peut avoir du temps pour soi au moins", sourit Bruno.

L'atelier "La parole est un trésor" est une nouveauté cette année. Elle permet aux personnes inscrites de se livrer intimement pendant des entretiens © Radio France - Alexandre Frémont

Les activités "bien être" ça attire et ça marche pour Jean Pierre Letondu, vice président de l'association "la Maison du Ranceray": "On voit qu'au fil des années, on a de plus en plus d'activités proposées en rapport avec le bien-être comme la méditation, le yoga, la parole ou la relaxation musculaire. Ce sont nos bénévoles qui propose des activités donc on constate qu'on a de plus en plus de demande et de proposition autour du corps".

Le directeur de la Maison du Ranceray, Pierre Le Bail, nous détaille les activités qui attirent les adhérents cette année :

Elles représentent en effet près d'un quart des activités proposées cette année à la Maison du Ranceray. Parmi les nouveautés, "La parole est un trésor" par exemple, est au programme pour cette rentrée. Il permet aux personnes qui le souhaitent de se livrer lors de séances.

Comptez 30 euros par an pour participer à l'une des activités, un prix compétitif expliqué par le fait que ce sont les bénévoles eux-mêmes qui assurent les séances de toutes les activités. Ils sont au total "Ce n'est pas vraiment des activités mais on dit plutôt des initiations pour ne pas faire de l'ombre aux structures privées", explique Jean Pierre Letondu.