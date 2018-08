Six ans après la dernière édition (2012), le comice agricole est de retour. Il a eu lieu, ce mercredi 15 août, sur la commune de Martizay en Brenne près de Tournon-Saint-Martin. Un mélange de tradition et d’innovation.

Martizay, France

Il n’y avait pas eu de comice agricole depuis six ans en Brenne, depuis 2012. Ce mercredi 15 août, près de 2000 personnes et une centaine de bénévoles étaient présents. Au programme présentation d’animaux, marché de producteurs locaux, présentation de matériel agricole et forestier.

Le comice agricole de Martizay entre tradition et modernité : Reportage Copier

De vielles machines mais aussi du matériel hyper moderne

Cette année le thème de ce comice était "innovation et modernité" et pour preuve il y avait du matériel dernière génération, de magnifiques tracteurs hyper performants, des ensileuses, des moissonneuses mais aussi du matériel ancien, comme notamment batteuse de 1950. Voici quelques photos ci-dessous.

Lulu est propriétaire d'une batteuse qui date des années 50 © Radio France - Mélodie Viallet

Des machines ultra modernes sur le comice agricole © Radio France - Mélodie Viallet

Les membres de la confrérie du fromage Pouligny-Saint-Pierre © Radio France - Mélodie Viallet