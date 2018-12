La rénovation de la tour Jacquemart à Romans va coûter 500 000 euros, la mairie lance un appel aux dons

Romans-sur-Isère, France

Les derniers travaux de restauration générale de la tour Jacquemart à Romans ont eu lieu il y a 130 ans. "Donc je vous laisse apprécier le travail qu'il y a à faire" sourit le maire de Romans Marie-Hélène Thoraval. Le chantier comporte la restauration des murs extérieurs et du mur d'enceinte, la mise aux normes des escaliers intérieurs, la rénovation de la toiture et la reprise du mécanisme du bonhomme sonneur de cloche, au sommet de la tour, que les Romanais n'entendent plus sonner depuis plus de 2 ans maintenant, à cause de sa fragilité. Le montant des travaux : 500 000 euros. Une somme qui s'explique par l'ampleur du chantier, "ça exige un architecte du patrimoine, et des artisans qui ont une expertise patrimoniale" indique Marie-Hélène Thoraval.

Un quart de la somme est apporté par la Ville, et des aides sont obtenues de L'Etat, la Région et le Département. La mairie a également choisi de faire appel au mécénat, auprès des entreprises comme des particuliers.

La mairie lance donc une campagne de financement participatif sur internet, depuis ce vendredi et jusqu'au 20 janvier 2019, sur la plateforme Dartagnans. Les dons peuvent être de n'importe quel montant, et défiscalisés à hauteur de 66%. "Aucune somme n'est modeste !" ajoute Laurent Jacquot, adjoint à la mairie en charge du patrimoine, "l'objectif, bien sûr, c'est le montant de la participation, mais c'est aussi d'associer les Romanais à cette rénovation.. c'est leur Jacquemart !"

La mairie de Romans a opté pour le "mapping" pour la période des fêtes : des décors sont projetés en musique sur la tour Jacquemart. © Radio France - Damien Triomphe