La rénovation du musée lorrain de Nancy terminée pour 2029

Pour ce 4ème appel d'offres autour de la rénovation du musée lorrain, la ville de Nancy a souhaité mettre toutes ses chances de son côté, pour enfin attirer un candidat convaincant. Depuis le dernier échec en 2020, 2 ans ont été consacrés à l'élaboration d'un programme plus cohérent, pénalisé néanmoins par l'inflation. Au total : 56,5 millions d'euros sont alloués à ce projet et n'attendent plus que des offres. "La balle est dans le camp des entreprises", confie le maire Mathieu Klein.

11 ans d'attente au total

Alors qu'est-ce qui fait dire que la 4ème tentative sera la bonne ? "Déjà parce que l'enveloppe a été revue avec un chantier moins complexe", répond Bertrand Masson, adjoint à la culture. "On a aussi discuté avec les entreprises pour affiner le projet car elles-mêmes avaient signalé quelques difficultés. Même s'il faut reconnaître que nous n'avions pas prévu l'inflation." L'appel d'offres est ainsi ouvert jusqu'en octobre et les choix se feront dans les mois suivants.

Simulation du jardin du palais des Ducs - Simulation ville de Nancy - Agence Dubois et associés

Le gros du chantier sera le jardin par lequel les entrées se feront, via la porterie historique située Grand Rue. Là où un bâtiment, à faible valeur patrimoniale selon la mairie, sera abattu pour laisser sa place à une ombrière. Des accès se feront aussi pour relier les jardins du palais du gouvernement et du Palais des Ducs. A l'intérieur, un grand sous-sol sera creusé par lequel les visiteurs accéderont grâce à un imposant escalier. Par la suite, les galeries ressembleront à ce que l'on connaissait déjà. Des ateliers et des salles pour les classes seront néanmoins créées. Il n'y aura pas d'auditorium, ni de salle de conférences, pour alléger le chantier.

Ouverture au public

Courant 2025, des fouilles archéologiques seront prévues pour quelques mois. Et le chantier devrait se terminer octobre 2028. Le temps de remettre en place les 4 à 5 000 œuvres exposées au musée (sur une collection de 155 000 pièces) et le calendrier prévoit une ouverture fin 2029. "C'est long, je le reconnais mais compte tenu des aléas, il n'y a pas de calendrier plus rapide. Ceux qui le pensent se trompent lourdement. Quand on aménage des sites aussi sensibles, on a des exemples de durées comparables", lâche Bertrand Masson, prenant les exemples d'Arles ou Anvers, où les chantiers ont mis 10 ans. Ce dernier avance également l'argument d'ouvertures régulières du site au public pour assister au chantier : pendant les fouilles ou dans le jardin dès ce 16 juin jusqu'au 17 septembre.

Le calendrier complet