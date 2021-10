La rénovation/transformation de la gare de Felletin en tiers lieu va bon train

Si le gros du chantier concernait la démolition, le chantier de finitions n'est pas mal non plus. Comme le dit Bertille Leplat de l'association quartier rouge à l'origine du projet "nous avons 227 mètres carré de parquets à poncer, huiler, poncer et...huiler!". Tout cela se fait dans la bonne humeur avec des bénévoles qui occuperont ensuite ce lieu même si leur destination finale n'est pas encore connue. Philippe par exemple se verrait bien " à la cuisine, ou alors à la formation, ou bien encore à une autre action." C'est encore un peu tôt pour voir la réalisation complète du tiers lieu. Une chose est sure, en plus des espaces de travail et des studios de radio Vassivière, il faudra passer par la cuisine. "Ce sera une cantine participative, assure Bertille Leplat. Nous établissons actuellement une fiche de poste pour l'animateur de cet espace qui devra gérer les stocks a, assurer des ateliers pour tous les publics, mais aussi assurer au moins une fois par semaine une menu pour tout le monde. Une association de femmes syriennes de Felletin viendra dans notre cuisine."

Si tout se déroule comme prévu, le chantier doit être complètement achevé le 15 novembre et l'ouverture des locaux est prévue pour janvier 2022. Les appels aux dons sont toujours d'actualité. 27 000 euros ont déjà été recueillis ce qui devrait permettre la construction d'une annexe.

Séance de grattage de parquet © Radio France - christophe poirier

les vestiges de la gare de FElletin seront conservés dans la mesure du possible © Radio France - christophe poirier