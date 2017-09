La rentrée des scouts et guides de France à Châteauroux

Relancé il y a deux ans et demi, le mouvement Scouts et guides de France à Châteauroux convainc chaque année de plus en plus de familles. Déjà une cinquantaine d'enfants sont inscrits.

Tous assis en cercle, les jeunes, foulard bleu et rouge au cou ("les couleurs de Châteauroux! évidemment!" nous lance un jeune scout), sont en pleine partie d'un jeu de rôle...

"Le mouvement était en sommeil depuis quelques années, mais plusieurs familles se sont réunies et ont relancé le scoutisme à Châteauroux, raconte Delphine Dif, accompagnatrice pédagogique chez les Scouts et guide de France à Châteauroux. Nous avons maintenant une quinzaine de Louveteaux, autant de Scouts et une dizaine de Farfadets, les plus jeunes. On voudrait lancer un groupe de jeunes lycéens, mais pour l'instant, ils ne sont qu'une poignée".

Le mouvement s'est également relancé à Issoudun et à la Châtre.

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique du scoutisme mais ouvert à tous précise Delphine Dif : "Il n'y a aucune obligation. On n'est pas obligé d'être chrétien, ni même d'avoir la foi. Par contre, il faut savoir que l'on s'engage dans un mouvement qui lui, est catholique et a donc une proposition autour de la foi".

A la recherche de chef et cheftaine

Mais pour encadrer les jeunes Scouts et Guides de France, il faut des chefs et cheftaines. Il s'agit de jeunes de 18 à 25 ans, bénévoles, formés par le mouvement pour encadrer et accompagner les plus jeunes. Bessie, 25 ans, est cheffe depuis plusieurs années : "c'est une expérience très enrichissante. On est un peu les référents des jeunes, on les accompagne, on les voit évoluer. C'est très gratifiant".

Même enthousiasme pour Fadi. Ce jeune Syrien de 19 ans est arrivé à Châteauroux pour suivre ses études. Depuis un an, il est chef des Louveteaux et Jeannettes, le groupe des 8-11 ans. "On dort sous la tente, on leur apprend à faire du feu, à cuisiner au feu. On fait de grands jeux. C'est super !"

Seule contrainte : il faut pouvoir se libérer un weekend par trimestre et une à deux semaines l'été pour participer à des camps.