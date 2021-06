La réouverture de la Citédo à Sochaux : "huit mois qu'on l'attendait"

C'est l'un des plus beaux complexes aquatiques de l'est de la France. En sommeil depuis près de huit mois, la Citédo de Sochaux a rouvert ce mercredi pour le plus grand bonheur de ses fidèles nageurs. Ils étaient plusieurs dizaines à faire la queue à l'heure de l'ouverture ce mercredi.

"Ça fait huit mois qu'on en parle. On aurait manqué l'ouverture pour rien au monde", dit Camille, la maman de la petite Rose. Comme elles, ils étaient plusieurs dizaines à patienter devant le sas d'entrée de la Citédo de Sochaux, ce mercredi à 9 heures, pour figurer parmi les premiers nageurs à retrouver les bassins de l'espace aquatique. "Les enfants ont tellement besoin de ces activités dans l'eau", ajoute Camille.

A l'extérieur, Marie-Ange presse le pas pour rejoindre l'entrée. "Là, c'est un bonheur total. Depuis deux jours, on ne pense qu'à ça"

"Dix mois de fermeture, c'est long. D'où notre bonheur ce matin"

A coté des guichets, un homme attentif mais souriant lui aussi : Damien Bugnon, le directeur de la Citédo. "On est heureux de rouvrir aujourd'hui. Car si on additionne les deux fermetures, on dépasse les dix mois. Certes, on reste en jauge réduite, mais avec 500 nageurs, on a de la marge. Et on espère que c'est reparti pour de bon, cette fois-ci".

"Tout est en place, y compris la tracabilité des nageurs", exxplique Damien Bugnon, le directeur de la Citédo © Radio France - Christophe Beck

La Citédo recrute deux agents

Tout a rouvert : l'ensemble des bassins, la rivière à courant, le champignon aquatique, les toboggans, de l'aqua gym, des bébés nageurs et un espace bien être, avec ses spas, saunas et hammams. La Citédo s'étale sur 5000 m2 et emploi une quinzaine de salariés. Elle recrute en ce moment. Damien Bugnon, le directeur, recherche un agent de maintenance et un agent d'hygiène propreté

Des familles impatientes de fouler la pataugeoir © Radio France - Christophe Beck

La Citédo se plie à l'obligation de traçabilité imposée aux établissements de sport. "Nous avons mis en place le QR code. Pour les nageurs qui ont l'application TousAntiCovid, il peuvent scanner ce QR code. Mais il n'y a pas d'obligation de QR code, les nageurs qui préfèrent laisser leur coordonnées à l'accueil peuvent le faire"