La réouverture des abonnements de la scène nationale du Mans est un succès

19 spectacles de la Scène Nationale du Mans ont été annulés depuis mars et les théâtres sont restés fermés pendant cinq mois. La réouverture des abonnements pour la nouvelle saison de la Scène Nationale du Mans a commencé ce mercredi matin. Le public a répondu présent.

Les sarthois qui attendent aux Quinconces pour prendre un abonnement ou réserver des places © Radio France - Christelle Caillot

Le spectacle m'a beaucoup manqué

Laura habite Le Mans et elle était l'une des premières à venir chercher ses places : "je veux être sûre d'avoir mes places. Le spectacle est l'une des choses qui m'a le plus manqué pendant le confinement. J'aime beaucoup le théâtre".

Un peu plus loin dans la file d'attente, Nicole. Cette sarthoise habite Ballon-Saint-Mars et elle est venue spécialement pour un spectacle : "je suis venue spécialement pour acheter des billets pour un concert, celui de Stéphan Eicher. Je viens prendre des places, pour moi et des amis. Je suis une habituée des Quinconces et ça me fait plaisir de voir le théâtre rouvrir. Je viens depuis une dizaine d'années. Il faut que les spectacles reprennent; on ne peut pas vivre sous cloche tout le temps".

65 spectacles et 200 représentations

Julie Lecomte-Sineau, la directrice adjointe de la Scène Nationale court partout depuis le début de la journée car au bout d'une heure de réservations en ligne, le site internet est tombé en panne pendant plusieurs minutes. "Je suis ravie de voir que le public a déjà répondu présent. Ce matin à l'ouverture, il y avait déjà une cinquantaine de personnes qui attendaient pour prendre des places. Par précaution, et malgré les annonces du gouvernement, nous ne mettons pas toutes les places en vente. Nous préférons rester prudents d'autant plus que notre premier spectacle en lieu fermé est prévu pour le 3 octobre. Pour le mois de septembre, nous sommes sur des représentations en plein air".

Les abonnements peuvent être réservés sur place ou par internet jusqu'au 26 septembre.