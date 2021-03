La réouverture des extérieurs de trois sites culturels mayennais est une bouffée "d'art" pour les visiteurs

Retourner au musée, découvrir un site culturel, c'est possible en Mayenne. Depuis le 25 février, le Département permet à trois lieux patrimoniaux de rouvrir, ses extérieurs uniquement. Vous avez la cour du Château de Sainte-Suzanne, la forteresse du musée archéologique de Jublains, évidemment avec tout un protocole sanitaire à respecter.

Ces réouvertures font des heureux. Il y a une centaine de visiteurs tous les jours au musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, un musée en grande partie à ciel ouvert avec son jardin de six hectares.

Au niveau du jardin des méditations, on a presque l'impression de faire une visite normale avec notre guide, Aboubacar. Il nous ramène malgré tout à la réalité et au contexte de l'épidémie : pas plus de six personnes en même temps, les salles sont fermées.

L'accès à ces trois sites patrimoniaux est libre et gratuit. © Radio France - Aurore Richard

Pour les visiteurs, le plus important, c'est de pouvoir être là. "Tout est fermé en ce moment donc là, ça permet de respirer, même si on a le masque. Avant, on aimait bien aller au musée, dans les petits théâtres, tout ce qui est culturel", explique un groupe de retraités.

Ça fait du bien de reprendre un petit shoot de culture

Irène et Damien en ont aussi profité, ces jeunes sont en manque de culture. "Les seuls musées qu'on a en ce moment, c'est sur Instagram. L'émotion passe mais le fait de voir les œuvres en vrai, ça change tout. J'espère que les autres musées vont rouvrir bientôt, renaître", estime ce couple.

Ces trois sites culturels vous attendent donc, et c'est gratuit. La forteresse du musée archéologique de Jublains est accessible tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les jardins du musée départemental Robert Tatin à Cossé-le-Vivien sont eux ouverts tous les jours de 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Quant à la cour du Château de Sainte-Suzanne, c'est aussi tous les jours de 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures.