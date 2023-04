La réouverture des guinguettes en Mayenne, "c'est comme des vacances à côté de chez soi"

La guinguette du Bac à Ménil dans le Sud-Mayenne vient de rouvrir pour la saison estivale. Depuis ce vendredi 31 mars 2023 matin, Timothée Bigot et Nathan Tarin retrouvent leurs clients et s'attendent à un très beau printemps en terme de fréquentation.

ⓘ Publicité

" Les guinguettes, c'est quelque chose qui marche , assure Timothée Bigot. La saison se lance vraiment après le week-end de Pâques, on sait qu'il fait en général plus beau, plus chaud. C'est à partir de mi-mai, où on va commencer à courir beaucoup plus. On est vraiment sur une clientèle très variée et ça nous fait extrêmement plaisir. "

Dans le reste du département, la guinguette de La Roche-Neuville a déjà rouvert le 17 mars, pour la Capitainerie à Château-Gontier, il attendre le 14 avril et le 15 avril pour la guinguette de la Cabane à Daon.