Le directeur du parc aux loups de Chabrières : "j'espère que le public va revenir et qu'on limitera la casse"

Pour pouvoir rouvrir dans les meilleurs conditions possibles, "il y a un travail en amont qui a du être réalisé sur le cheminement, sur la mise en sécurité du site pour accueillir le public explique Abel Guittard, le directeur du parc animalier des Monts de Guéret. Le parc est désormais à sens unique, il y a de la signalétique, du marquage au sol et du gel hydroalcoolique un peu partout. C'est une reprise dans une situation vraiment très particulière. Les gens sont vraiment très attentifs, très respectueux de ces nouvelles règles et très respectueux des autres. Ils sont vraiment impliqués dans cette lutte contre le virus".

Une reprise en douceur

Depuis mercredi, depuis que le parc a rouvert ses portes, le public est de retour mais plus timidement. "Je peux pas dire qu'il y ait une crainte de revenir, je ne sais pas, mais ce jeudi de l'Ascension, il y a eu un peu moins de monde que les autres années. Moi je vais plutôt mettre çà, sur le fait que le rayon de distance pour pouvoir se déplacer est de 100 km. Le week-end de l'Ascension, c'est un week-end très important pour nous parce que les Creusois, Les gens du Limousin recoivent de la famille. Cette fois, ils n'ont pas pu. Et puis, il est certainement très dur pour le public de reprendre une vie "normale" après plus de deux mois d'arrêt total. il va falloir reprendre ses repères, que les gens se retrouvent entre eux et qu'à nouveau, ils partagent les activités qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant. Ca va prendre surement un peu de temps".

Une année compliquée

Mais au fait, comment les animaux vivent-ils le retour du public, après deux mois de calme ? Abel Guittard sourit : "je vais reprendre la remarque d'une visiteuse, elle m'a dit vous savez c'est la première fois que j'ai autant d'animaux qui me regardent ! Je trouve cette remarque vraiment excellente". Le parc animalier des Monts de Guéret est géré par la Communauté d'agglomération du Grand Guéret, avec un budget annexe. Et "ce budget va être affecté par cette fermeture totale durant deux mois. J'espère qu'on limitera au maximum la casse et que le public va quand même répondre présent, le public français en tout cas dans les 2 mois, les 3 mois qui viennent".