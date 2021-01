La réouverture du ZooParc de Beauval (encore) repoussée, après les annonces du Premier ministre

Il n'y aura pas de réouverture le 30 janvier pour le ZooParc de Beauval dans le Loir-et-Cher, contrairement à ce qui avait été annoncé et espéré par le plus grand site touristique du Centre-Val de Loire. Le parc aux 1,2 millions de visiteurs en 2020, déjà, avait espéré rouvrir avant Noël, mais cela n'avait pas été possible en raison de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France.

Réouverture visée : le 6 février

La décision, logique, a été prise ce vendredi après les annonces de Jean Castex jeudi soir (aucun assouplissement dans les mesures anti Covid-19). "On vise une réouverture le 6 février, sous condition d'obtenir l'autorisation du gouvernement", indique le ZooParc, fermé depuis le 30 octobre et qui en saura plus le 20 janvier prochain, prochain rendez-vous fixé par le gouvernement. On imagine que l'objectif du ZooParc est de "sauver les vacances scolaires de février".

En attendant, le parc continue sa campagne de recrutement de 400 saisonniers pour 2021. Un premier forum de l'emploi, en "visio-conférence" va se dérouler samedi 16 janvier prochain (plus d'informations à venir).