La réouverture tant attendue du théâtre d'Évreux après treize ans de chantier

Évreux, France

Serpent de mer ou arlésienne, le chantier de restauration et d'extension du théâtre Legendre à Évreux a fait couler beaucoup d'encre et délié bien des langues. Les travaux ont débuté en juin 2006 et plusieurs dates de réouverture ont été annoncées : 2008, 2010, 2011 2014, 2015, 2018, janvier 2019 pour finalement avoir lieu ce mardi 18 juin où "97% du chantier seront terminés" assure Jean-Pierre Pavon, le maire adjoint à la culture et au patrimoine culturel, pas peu fier de présenter le nouveau bâtiment qui entre de plain-pied dans le XXIe siècle.

L'entrée du théâtre se fait désormais par la verrière qui relie le bâtiment historique et l'extension © Radio France - Laurent Philippot

14 millions d'euros de travaux

Pas moins de deux architectes se sont succédé, Bertrand Nivelle et Bruno Decaris pour mener à bien le projet voulu par le maire de l'époque Jean-Louis Debré. Entre les deux projets, certains aménagements, comme la cafétéria, la salle de danse ou la librairie, ont disparu. L'extension, dans l'ancienne salle Benjamin, est passée de 2400 à 700 mètres carrés. Mais grâce à ce chantier au long cours, qui a connu de nombreux coups de théâtre et rebondissements politiques, le théâtre d'Évreux retrouve son cachet. Dans la grande salle à laquelle on accède par un escalier ou par un ascenseur, une quarantaine de fauteuils a été supprimée ainsi que les loges au balcon. Il y a désormais 340 places assises,"confortables" précise Jean-Pierre Pavon pour ceux qui ont connu les fauteuils du temps de Jacques Falguières. L'allée centrale a elle disparu.

Des fauteuils moins larges mais beaucoup plus confortables © Radio France - Laurent Philippot

Le lustre a été nettoyé ainsi les peintures refaites, mais pas question de les dorer à l'or fin explique l'adjoint à la culture, "ça coûtait trop cher".

Le plafond au-dessus du rideau de scène © Radio France - Laurent Philippot

Les peintures du foyer, qui pourra accueillir les spectateurs pendant l'entracte pour discuter ou lors d'un buffet, ont été restaurées pour redonner au lieu son lustre d'antan.

Le foyer a été entièrement restauré © Radio France - Laurent Philippot

Visite du théâtre d'Évreux avec Jean-Pierre Pavon, le maire adjoint à la culture et au patrimoine culturel Copier

Privés de leur théâtre pendant treize ans, les Ébroïciens ont hâte de redécouvrir le lieu. Ce mardi 18 juin, ils découvriront également la place du général de Gaulle rénovée, avec le dévoilement de la statue du général pour laquelle une souscription avait été lancée. À cette occasion, la ville d'Évreux propose six jours de festivités jusqu'au 23 juin. Ce dimanche, Évreux tentera de battre le record du plus grand groupe de rock du monde sur le pré du Bel Ébat à partir de 16h00.