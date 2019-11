La réplique de la grotte Cosquer à la Villa Méditerranée à Marseille prend forme

Le projet de restitution de la grotte a été présenté. Le lieu devrait ouvrir au public en juin 2022, on y attend de 500.000 à 800.000 visiteurs par an.

On a désormais une première idée de ce que sera la réplique de la grotte Cosquer au sein de la Villa Méditerranée à côté du Muceem.

Réalisée par le délégataire, la société Kleber Rossillon, déjà titulaire de l'exploitation de la réplique de la grotte Chauvet, en Ardèche, ce projet va coûter 10 millions d'euros, en grande partie financé par la région Paca.

"Les visiteurs entreront au rez-de-chaussée de la Villa Méditerranée dans de petites embarcations, et découvriront, à fleur d'eau, la magie de cette grotte. L'idée c'est de reproduire à l'identique les peintures et les concrétions qui se reflètent dans l'eau", précise la présidente Geneviève Rossillon.

"C'est la grotte de tous les marseillais" (Henri Cosquer)

Une réplique indispensable pour sauver la mémoire de cette grotte unique au monde, la seule à présenter des reproductions d'espèces marines. Immergée par 37 mètres de fond au large des calanques, elle est vouée à disparaître sous la montée des eaux. "Je suis fier et heureux pour tous les marseillais, ce sont leurs ancêtres après tout" commente Henri Cosquer, qui a découvert cette grotte.

Une grotte unique au monde

L'ouverture du site est prévu pour juin 2022. 500 mille visiteurs par an y sont espérés.

La grotte Cosquer, une grotte sous-marine située au coeur du Parc national des calanques, au large de la calanque de Morgiou, a été découverte par un plongeur professionnel, Henri Cosquer, en 1991.

Elle héberge plus de 500 représentations peintes et gravées par l'homme, de 27.000 à 19.000 ans avant notre ère, à une époque où la mer était plus basse d'au moins 40 m et distante d'environ 6 kilomètres.

Cette grotte abrite des animaux habituels de l'art pariétal --chevaux, bisons, aurochs, félins-- ainsi que de nombreuses représentations d'espèces marines, comme des phoques ou des pingouins, certains signes évoquant des méduses voire des poulpes.

C'est l'accès particulièrement difficile de cette grotte, par 37 m de fond, après un tunnel de 171 m de long, qui a motivé l'idée d'en faire une réplique.