La réplique de la grotte Cosquer ouvrira en 2022 à la Villa Méditerranée à Marseille

Découverte en 1991, cette grotte sous-marine cachée au large de la calanque de Morgiou sera donc reconstruite dans la Villa Méditerranée et ouvrira ses portes en juin 2022. Objectif : 500.000 visiteurs par an.

Marseille, France

Classée monument historique, la grotte Cosquer située cœur du parc national des calanques, au large de la calanque de Morgiou à Marseille, est aujourd’hui surveillée et interdite au public. Interdiction d'aller donc jeter un coup d’œil aux plus de 500 représentations peintes et gravées par l'homme qui datent de 27.000 à 19.000 ans avant notre ère.

C'est en 1991 que le plongeur professionnel Henri Cosquer déclare l'avoir découverte, il tombe alors sur ces œuvres d'art pariétal : des chevaux, des bisons, et des félins. De l'art caché puisque la grotte se trouve à 37 m de fond, après un tunnel de 171 mètres de long.

C'est c'est donc notamment en raison de cet accès difficile que la décision a été prise d'en faire une réplique à l'intérieur de la Villa Méditerranée, propriété du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, située sur l'esplanade du J4, près du Mucem.

Ouverture en juin 2022

L'occasion aussi de transformer la Villa Méditerranée en véritable centre culturel pour le grand public. La Région envisage de soumettre au vote le choix de la société Kleber Rossillon pour la réalisation de la réplique. Cette entreprise est notamment connue pour avoir déjà réalisé notamment la réplique de la grotte Chauvet en Ardèche. L'autre exploitant potentiel est Culture Espace.

Un projet estimé à 23 millions d'euros, dont 10 investis par la Région.