La représentation du travail à travers le temps au cœur d'une exposition au musée Bertrand à Châteauroux

Châteauroux, France

Depuis le 1er mars, le musée Bertrand de Châteauroux présente une exposition intitulée Le travail en miroir. Elle regroupe différentes œuvres, tableaux, dessins, sculptures et photos, allant du 19e siècle à nos jours qui toutes montrent le travail ou le travailleur en action. Suivant un ordre chronologique, l'exposition débute par une série de sculptures d'Ernest Nivet, "un artiste qui a consacré une bonne part de sa création au monde rural et à la paysannerie" explique la directrice du musée, Michèle Naturel.

Michèle Naturel prête à guider les visiteurs dans cette nouvelle exposition © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une plongée dans le monde paysan du 19e siècle

Cette plongée dans le monde paysan se poursuit dans la salle suivante. Au milieu des tableaux et des sculptures, Michèle Naturel a tenu à installer des outils de l'époque : "cette charrue à vigne par exemple, elle a une forme très particulière. Elle est équipée d'une petite pièce de fonte qui permettait de déchausser ou de rechausser les pieds de vigne. C'est une manière de rappeler que chaque objet du quotidien a été pensé, réfléchi, et que ce sont, en quelque sorte, des objets d'art. En regard, on a le vieux vigneron d'Issoudun, un tableau de Fernand Maillaud et aussi Petit Jean le Greffeux de Jean Baffier. Baffier était originaire du Sancerrois, fils de vigneron, il a représenté là un vigneron en train de greffer un pied de vigne".

Au milieu des tableaux, des outils agricoles du 19e siècle © Radio France - Sarah Tuchscherer

Au premier plan, deux sculptures d'Ernest Nivet, grand observateur de la vie paysanne © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une série de portraits contemporains

La suite de l'exposition aborde d'autres formes de travail, le travail à l'usine, celui de soldat comme celui de l'artiste. Elle se termine par une série de portraits en noir et blanc du photographe Christophe Delory. Basé à Argenton-sur-Creuse, il a immortalisé des artisans de la région : un électricien, un plombier, un garagiste ou encore un couple de vanniers. "L'artiste voulait rendre hommage à leur travail. Par cette confrontation avec des œuvres plus anciennes, on peut aussi constater l'évolution des métiers, le garagiste ayant par exemple remplacé le charron" détaille Michèle Naturel. L'exposition est à voir jusqu'au 19 mai.

Cette série de portraits est signée du photographe Christophe Delory © Radio France - Sarah Tuchscherer