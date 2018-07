La nouvelle volière de la réserve africaine de Sigean, dans l'Aude, s'étend sur presque un hectare. Sa particularité : les visiteurs pénètrent dans l'habitat des oiseaux et peuvent les côtoyer de très très près. France Bleu Roussillon vous la fait découvrir.

Sigean, France

Imaginez : des centaines d'oiseaux, des dizaines d'espèces différentes... tout autour de vous. C'est le principe des volières immersives. La réserve africaine de Sigean, dans l'Aude, vient tout juste de créer la sienne. Elle est ouverte au public depuis ce mardi. Et c'est l'une des plus grandes volières d'Europe : un immense filet a été posé sur quasiment un hectare de marécage. La particularité de cette volière, c'est donc que le visiteur pénètre à l'intérieur, à pied, au milieu des volatiles. Des chemins en bois sont donc aménagés au milieu du méracage, des arbres et rochers.

Dix mois de travaux

Les travaux ont démarré en août dernier. La pose du filet à elle seule a nécessité six mois de travaux puisqu'il a été cousu à la main sur des mats par une équipe spécialisée venue de Las Vegas. Les mats, eux, reposent sur près de 150 forages dans le sol. Le vivarium va être refait à neuf pour pouvoir communiquer avec le reste de la volière et le marécage devrait prendre sa forme finale d'ici un an ou deux.

300 oiseaux à termes

Plus de 150 oiseaux ont déjà été installés, mais aussi des alligators ou encore des tortues. Au total, près de 300 oiseaux, d'une quarantaine d'espèces différentes vivront dans la volière. De petits primates devraient aussi arriver d'ici un an.

Ce jeune rapace de deux ans aime se marcher sur le pont, tout près des visteurs. © Radio France - Solène de Larquier