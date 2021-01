La restauration de la maison forestière du Spitzberg financée à hauteur de 174.000 euros par la Mission Bern

La Mission Stéphane Bern, alimentée par un jeu de la Française des jeux, a dévoilé ses financements pour 2021. On en sait désormais plus sur les travaux qui vont être menés à la maison forestière du Spitzberg, à Dabo.

Elle faisait partie des projets sélectionnés par la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern : la maison forestière du Spitzberg, à Dabo reçoit une aide de 174.000 euros pour sa restauration pour un coût total des travaux de 271.199 euros. L'argent servira notamment à refaire le toit et ainsi stopper sa dégradation.

Dans le détail, 196.675 euros serviront à la restauration globale des toitures : couvertures en zinc et tuiles plates, reprise de pièces de charpente, zinguerie, cheminées et restitution des lucarnes. De plus, 74.524 euros permettront la restauration urgente des menuiseries.

La dotation de la Mission Bern va donc financer une partie des travaux. Le reste est financé par l'Office national des Forêts, la région Grand Est, la Fondation du patrimoine et une campagne mécénat populaire en cours sur le site de la Fondation du patrimoine.

En tout, 101 sites de maillages vont être restaurés, un par département métropolitain et d'outre-mer. Ces aides représentent une somme globale de 15,2 millions d'euros.

Ces fonds proviennent du Loto du Patrimoine de la Française des Jeux (FDJ), du mécénat de FDJ, du parrainage de la Monnaie de Paris grâce à la vente des « Pièces d’Histoire », de la collecte nationale Mission Patrimoine et d’un mécénat de Christie’s.

Une somme globale de 6,1 millions € avait déjà été octroyée aux 18 sites emblématiques lors des Journées européennes du patrimoine 2020.