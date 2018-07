Nancy, France

Boiseries, peintures murales, vitraux Grüber, cheminée centrale en grès émaillé : au fil des ans, le décor de la salle à manger de la famille Majorelle a perdu de sa superbe. Et que dire des luminaires années 50, totalement anachroniques ? "Ils vont être remplacés par des luminaires d'époque conçus par Majorelle et Daum. On va faire des répliques", rassure Valérie Thomas, conservateur du musée de l'Ecole de Nancy, en charge de la Villa Majorelle. "Evidemment les murs vont être traités. Nous allons restaurer tous ces ensembles pour redonner l'éclat de cette salle à manger."

Comme si on venait dîner ou prendre le thé chez Louis Majorelle !" - Valérie Thomas

La Villa Majorelle a déjà subi une première phase de travaux - extérieurs - en 2016-2017 © Radio France - Isabelle Baudriller

La Villa Majorelle, maison personnelle de l'ébéniste et décorateur nancéien, a été construite en 1901-1902. Classée Monument historique depuis 1996, elle est aujourd'hui propriété de la Ville de Nancy. Après sa restauration extérieure jusqu'en 2017, c'est donc une nouvelle phase de travaux qui est mise en œuvre ce lundi 2 juillet : la restitution d'un espace de vie tel qu'il était à l'époque. A travers un minutieux travail de restauration des décors mais aussi une disposition étudiée du mobilier.

"Une politique d'acquisition patiente"

"La chance a voulu que les collections du musée de l'Ecole de Nancy soient déjà très riches", souligne François Loyer, historien de l'architecture et président du comité scientifique de la Villa Majorelle. "Et qu'une politique d'acquisition patiente depuis plus de vingt ans ait permis de rapatrier un certain nombre de pièces connues par les photographie mais dispersées depuis. Elles ont été rachetées en vente publique ou négociées avec des propriétaires."

L'escalier monumental de la Villa Majorelle sera entièrement repris © Radio France - Isabelle Baudriller

Les travaux doivent durer au minimum trois ans et le bâtiment sera totalement inaccessible au public jusqu'à fin 2019. L'ouverture des pièces de la villa sera ensuite progressive. Au final, un parcours agrémenté d'outils numériques pour s'immerger dans l'ambiance du début du XXe siècle. Découvrir un espace d'intimité familiale qui était aussi un show room avant l'heure : les convives des Majorelle retrouvaient les buffets, tables et chaises de la maison en photos dans le catalogue de vente !