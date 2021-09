Le Livre sur la Place, des kilos de livres à porter mais aussi "l'impression de partir en vacances"

De l'effervescence ce jeudi du côté de la place de la Carrière à Nancy. Les libraires participant au Livre sur la Place - qui s'ouvre vendredi 10 septembre - ont tous rendez-vous sous le chapiteau pour déballer des centaines de cartons de livres et installer leurs stands.

"Ça représente énormément de choses pour nous d'avoir à nouveau des piles de cartons sous le porche du magasin", confie Astrid Canada, directrice du Hall du Livre et présidente de l'association des libraires de Nancy. 350 cartons environ sont entassés pour l'heure sur des palettes, en attente de leur transfert.

Les cartons sous le porche du Hall du Livre © Radio France - Isabelle Baudriller

3 tonnes de BD

A La Parenthèse, à Nancy, l'une des plus anciennes et plus grandes librairies consacrées à la bande dessinée de France, c'est dans la cave voûtée, sous le magasin, que se trouvent trois tonnes d'ouvrages. Stéphane Godefroid et son équipe ont invité une quarantaine de dessinateurs cette année.

Stéphane Godefroid, gérant de La Parenthèse © Radio France - Isabelle Baudriller

"On ne peut pas y échapper, la manutention est une constante", note le gérant de La Parenthèse qui ajoute en souriant : "Avec les années, maintenant, j'ai tendance à faire travailler les plus jeunes... lâchement !" Pour lui, le meilleur est à venir : "Le vrai plaisir, on le ressent pendant la durée du salon, quand on est avec les auteurs et face au public".

Au Hall du Livre, Astrid Canada et Isabelle Gegoux, son adjointe © Radio France - Isabelle Baudriller

Un public très attendu avec le retour du chapiteau, le "cœur" du Livre sur la Place selon Astrid Canada. Son adjointe Isabelle Gegoux va même plus loin : "On est tellement contents, on a l'impression de faire des valises et de partir en vacances, place de La Carrière. C'est la maison, le chapiteau, et on est très heureux, tous, d'y retourner".