La Roche-sur-Yon : la restauration de la statue de Napoléon a commencé ce lundi

A La Roche sur Yon, la statue de Napoléon Bonaparte, située sur la place du même nom, dans le centre-ville, va enfin retrouver son aspect d'origine. Les travaux de restauration ont commencé ce lundi. Ils devraient être terminés le 24 novembre.

Nous en avions parlé sur France Bleu : le monument avait été vandalisé, recouvert de peinture rouge, dans la nuit du 25 au 26 juin dernier. La facture est de 40.000 euros. Comme la statue avait été classée monument historique il y a tout juste un an, l'Etat, par l’intermédiaire de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) prend en charge 40% de cette somme.

Le problème, c'est que le dossier de financement a pris du temps, et cela complique le travail, explique Annabelle Sansalone, chargée de restaurer le socle en granit : " nous sommes en octobre, il y a énormément de vent et il pleut. C'est ça la difficulté du chantier. C'est même une grosse galère, on fait des petites cellules à chaque fois, ça rallonge le travail".