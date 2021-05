La Roche-sur-Yon : le festival R.Pop aura bien lieu, avec Gaël Faye en tête d'affiche

Gaël Faye en tête d'affiche... Le festival R.Pop de la Roche-sur-Yon aura lieu du 29 juin au 8 juillet. Une 5° édition au format réduit : une jauge de 1.000 personnes pour chacun de six concerts, et ce ne sera pas au jardin de la mairie, mais au haras de la Vendée, proche du centre ville.

Le festival R.Pop de la Roche-sur-Yon va bien voir lieu. Six concerts sont prévus, sur six soirées, du 29 juin au 8 juillet. La grande nouveauté, c’est que ce ne sera pas au jardin de la mairie, mais au haras de la Vendée, également dans le centre-ville.

Le festival sera gratuit, comme d'habitude, mais en modèle réduit : pas plus de 1.000 personnes à chaque fois, assises. Il y aura donc au maximum 6.000 spectateurs sur l'ensemble du festival, contre 23.000 en 2019.

Ce sont justement ces contraintes qui ont conduit au choix du haras, qui appartient au conseil départemental, explique Maximilien Schnel, adjoint au maire chargé de la culture : « il fallait un lieu où il est possible de contrôler le nombre de festivaliers, cadré, et aussi un lieu qui ait une identité yonnaise. C’est évidemment le cas du haras ».

Et en raison de la jauge de 1.000 spectateurs, il faudra réserver, à partir du mercredi 9 juin.

29 juin : Gaël Faye

30 juin : Laake

1er juillet : Blond Neil Young

6 juillet : L’Impératrice

7 juillet : Delgrès

8 juillet : Kid Francescol

Cette programmation, plutôt "zen" est également due au lieu et aux circonstances, dit Benoit Benazet, le programmateur du festival R.Pop : « ça se traduit dans une recherche d’esthétique qui est compatible avec du spectacle assis. Par exemple, c’est pas simple de programmer du rock en assis. Les musiques électroniques très dansantes, ça n’a pas de sens non plus".

Les infos pratiques et la programmation sont à retrouver sur le site du festival.