La Roche-sur-Yon : avec le beau temps, le travail reprend dans les jardins familiaux

Les jardiniers ont le sourire, en ce moment. La météo est idéale pour préparer les sols, et commencer à planter certains légumes. Dans les jardins familiaux, ou partagés, on s'en donne à cœur joie. Les bêches, râteaux, ou même motoculteurs sont sortis. Ca sent le printemps, et prendre l'air et le soleil en travaillant met tout le monde de bonne humeur. C’est le cas à l'association des jardins familiaux du pays yonnais.

Elle compte 360 adhérents, répartis sur quatre sites, en pleine ville. Pour Jocelyne, 77 ans, retrouver sa parcelle, c’est un vrai bonheur : « avec la période qu’on vit, c’est important. J’adore jardiner, et aussi me défouler. Ici, c’est ma ressource ». Juste à côté, Jacques prépare lui aussi minutieusement sa parcelle. Un rang de fèves, un rang de petits pois, des carottes et aussi des fleurs pour faire des bouquets. Mais pour lui aussi, le but est avant tout de se faire plaisir : « j’ai vraiment besoin de m’évader, d’autant plus que j’habite en appartement. Ici, en plus, les gens sont gentils. Il y a une bonne ambiance ».

Jacques, en plein travail © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Et puis, manger ses propres fruits ou légumes, qu'on a patiemment regardé pousser, ça aussi c'est agréable, explique Alexandre, en plein travail : « on récolte ce qu’on a fait, au moins, on sait d’où ça vient. Y a pas de produit, rien du tout ».

Les spécialistes auront reconnu des rangs de fèves... © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Chaque adhérent peut louer un bout de terrain, de 50 à 80 mètres carrés. Il lui en coûte 30 à 50 euros par an. Pas question de vendre ce qu'on a fait pousser, c'est interdit, de toute façon, l'aspect économique n'est pas le plus important, rappelle Patrick Brillouet, le président de l'association : « à l’origine, c’était des grosses parcelles, vraiment pour donner à manger à la famille. Maintenant, c’est du loisir. Et on a de plus en plus de jeunes, de 30 ou 35 ans, qui viennent passer le dimanche ici avec leurs enfants ».