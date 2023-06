La Roche-sur-Yon va vibrer pour la fête de la musique

21 juin, c'est l'été sur le calendrier et c'est aussi dans beaucoup de villes et villages la fête de la musique. À La Roche-sur-Yon, pas moins de 70 groupes et artistes vont animer 50 sites de la ville. Notamment de nouveaux lieux comme le Musée de La Roche-sur-Yon, la médiathèque Benjamin-Rabier ou les bus du réseau Impulsyon.

