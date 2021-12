La Rochefortaise Lolita Ferrari brigue la couronne de Miss France

Ils vont faire 5h de route pour la soutenir, depuis la petite commune de Bords, 1400 habitants en Charente-Maritime, jusqu'à Caen. Ce samedi 11 décembre, la famille et les proches de Lolita Ferrari, candidate pour l'ancienne région Poitou-Charentes à l'élection Miss France, seront en tribune. 29 jeunes femmes sont candidates pour remporter le titre de Miss France 2022. Lolita Ferrari a 24 ans et c'est sa deuxième aventure parmi les miss. L'année passée, elle avait fini première dauphine de Poitou-Charentes, avant de remporter la couronne cette année.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un moment à ne surtout pas rater

Et à Bords, ils sont tous à fond derrière elle. A commencer par sa maman, Sandrine. Avec son fils, ils sont même passés chez le coiffeur avant de rejoindre Caen. Une trajet minutieusement organisé : "On va partir à deux véhicules, un de sept places et un de huit places. Il y aura la grand-mère de Lolita, une cousine, des amies..." Une vingtaine de personnes au total, qui comptent bien se faire entendre dans la grande salle. "Bien sûr qu'on va donner de la voix, on est là pour l'encourager !" s'exclame Sandrine.

La maman de Lolita, Sandrine, fait le déplacement pour assister à l'élection sur place. © Radio France - Lise Dussaut

Pour ceux qui ne sont pas du voyage, ils suivront l'élection sur leur canapé, chez eux, devant le poste de télévision. _"_Quelqu'un de la famille va l'enregistrer pour qu'on puisse le revoir tous ensemble plus tard, se réjouit la maman. Et puis, comme ça Lolita aura un souvenir de ce moment. On est si fiers..."

Un rêve qui se réalise

Lolita Ferrari est tout simplement en train de réaliser son rêve : "C'est un rituel chaque année de regarder Miss France en décembre, on n'y échappe pas. Elle nous en parle depuis toute petite et aujourd'hui, elle a la chance que ça se concrétise."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et autour de Rochefort, c'est tout un territoire qui la soutient. La mairie a affiché une pancarte pour l'indiquer clairement. "Et quand je fais mes courses, que je vais à la boulangerie, _des gens viennent me voir pour dire qu'ils voteront pour elles_. Des gens que je ne connais pas, c'est incroyable !"