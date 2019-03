La Rochelle : un échafaudage dans l'eau mercredi au pied de la tour Saint-Nicolas

Des fissures ont été constatées au pied de la tour Saint-Nicolas, la plus grande des deux tours du Vieux-Port à La Rochelle. Un échafaudage sera mis en place mercredi dans l'eau. Il servira à poser un cerclage et maintenir le pied de la tour. En attendant une étude complète du phénomène en cours.

La Rochelle, France

C'est un des monuments emblématiques de La Rochelle : l'une des deux tours du Vieux-Port présente des fissures à sa base, coté mer. La tour Saint-Nicolas est fermée au public par précaution depuis le 1er mars, depuis leur découverte lors d'une opérations de surveillance comme en connaissent les trois tours de La Rochelle régulièrement. Depuis, des témoins ont été installés sur les fissures afin de mesurer leur évolution. Ils montrent que rien n'a bougé depuis le 1er mars pour l'instant. A l'intérieur de la tour, en revanche les opérations de consolidation ont commencé.

Des étais, sur les murs et le plafond voûté de la salle basse de la tour.

Les ouvriers de l'entreprise Les Compagnons de Saint Jacques apportent des madriers, des planches de bois qui servent à soutenir les murs, et les stockent dans la salle basse de la tour Saint-Nicolas. Certains habillent déjà les fenêtres à l'intérieur de la tour, et les escaliers. Bientôt, d'autres seront apposés sur les murs et le plafond voûté de la salle basse à plusieurs mètres de haut. Il s'agit de consolider en urgence la tour, de l'intérieur.

Les madriers étayent déjà les fenêtres et les escaliers dans la salle basse de la tour Saint Nicolas © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Un échafaudage dans le chenal

A partir de demain mercredi, un échafaudage sera installé au pied de la tour, dans l'eau. Il servira à mettre en place une plaque de métal de 12 mètres de long sur 6 mètres de large sur le mur extérieur. La même plaque sera installée à l'intérieur du même mur, les deux seront reliées par des barres d'acier qui s'appuieront sur des murs opposés pour compenser les forces qui agissent sur les fissures. "Il y a toujours eu des fissures sur la tour Saint-Nicolas" précise l'administrateur des tours, Bernard Le Maogarou. Le bâtiment qui date du 14e siècle est bâti sur des pieux, enfoncés dans le sable. Les travaux de consolidation ont pour but d'assurer la stabilité de la tour. Avant qu'ils puissent débuter, la pose de l'échafaudage dans l'eau sera un moment périlleux pour l'entreprise qui en sera chargée estime Frédéric Tranchant, le responsable de l'entreprise Les Compagnons de Saint Jacques. "Pour installer un échafaudage dans l'eau, il faut dévaser. Il faut après s'assurer du maintien de l'échafaudage lui même, ce n'est pas toujours évident. Il faut aussi travailler à marée basse".

La plaque de métal, au pied de la tour sera installé sur ce mur à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Une fermeture pour une durée indéterminée

Après les mesures d'urgences, dans un deuxième temps une étude sera menée pour savoir ce qui provoque les fissures, et si les failles sont actives ou pas. L'étude qui pourrait durer plusieurs semaines permettra de déterminer les meilleures solutions à mettre en place. La fermeture de la tour Saint-Nicolas pourrait donc durer plusieurs semaines. En attendant, l'administrateur de la tour à mis en place un tarif réduit de 7€ pour la visite des deux tours de la Chaine et de la Lanterne. Les plaisanciers eux, sont invités à la prudence, à partir de mercredi : ils devront respecter la vitesse limite de 3 nœuds au passage et à proximité des tours, ne pas s'approcher trop près de la tour Saint-Nicolas et de l'échafaudage mis en place, et de suivre scrupuleusement les instructions du personnel du port de plaisance de La Rochelle.