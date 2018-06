La Rochelle

C'est l'une des 3 principales scènes nationales de France, La Coursive à La Rochelle, attire chaque année 120 000 spectateurs. L'an dernier, elle a changé de directeur, mais Franck Becker venu de Quimper, n'avait pas pris en main la programmation. Il révèle le contenu de la prochaine saison qui démarrera le 1er octobre 2018, et qui ne sera pas vraiment comme les précédentes, même s'il s'inscrit dans la continuité.

8 artistes seront associés pour 4 ans à La Coursive

Franck Becker a souhaité associer à La Coursive 8 artistes, qui vont pendant 4 ans pouvoir travailler à La Rochelle et proposer leurs créations. "La raison d'être de la Coursive, est qu'elle soit habitée" indique son directeur. Ce sont des artistes émergents de toute génération, dans toutes les disciplines : Julie Deliquet (théatre), Joël Pommerat (théatre), Marion Muzac (danse), Kader Attou (danse), Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel (cirque), Yann Frisch (cirque), Amandine Beyer (musique classique), Thomas de Pourquery (Jazz).

Bigre (Pierre Guillois), Molière de la meilleure comédie en 2017 du 10 au 12 octobre 2018 à La Coursive - Fabienne Rappeneau

La parité s'est imposée d'elle même : "il est important de réfléchir à la manière dont on peut faire avancer la parité dans la création artistique" souligne Franck Becker. La coursive signera avec eux des contrats d'objectifs, "l'important c'est la fidélité" explique Franck Becker "les artistes ont aujourd'hui beaucoup de mal à monter leurs productions et ont absolument besoin de pouvoir être assurés d'une fidélité à tel ou tel endroit à partir de laquelle ils vont pouvoir aller démarcher d'autres directeurs de théatre pour pouvoir constituer leur projet". Cette notion de fidélité n'est pas inconnue à La Rochelle, où de grands artistes sont devenus des habitués "François Morel, en est la figure emblématique, il reviendra d'ici deux ans avec un nouveau projet" rappelle Franck Becker.

La Coursive ira à la rencontre d'un nouveau public avec des spectacles atypiques

S'il s’inscrit dans la continuité., Franck Becker fait bouger les lignes : il va emmener La Coursive à la rencontre d'un nouveau public. La saison démarrera, c'est symbolique autour d'un feu de camp, avec la compagnie Opus, pour une veillée théâtrale : "le public sera invité à partager des pommes de terres cuites sur la braise pendant le spectacle", à Villeneuve les Salines, La Jarrie, et Périgny. "Je sais l'importance, de ce mouvement vers les publics, _nos maisons sont parfois intimidantes pour les personnes qui sont familialement, culturellement éloignées de ces pratiques_" explique Franck Becker. "Je fais en sorte, la saison prochaine, que la Coursive soit ouverte à un large public".

La Coursive proposera ainsi des spectacles au Stade Deflandre (la compagnie Exit installera une montgolfière au dessus la pelouse), sur le Port de Pêche de chef de baie (la trilogie de Pagnol). La Programmation a été composée pour attirer, aussi dans la Coursive ceux qui avaient du mal à franchir la porte, ou à s'intéresser à ses propositions : il y aura ainsi des concerts au chocolat (des concert de musique de chambre, autour de tasses de chocolat préparées par le chocolatier Criollos à La Rochelle), un grand bal contemporain ouvert à tous (après Cendrillon de Thierry Malandrin par le Ballet de Biarritz) etc.

La compagnie In Extrémis installera sa montgolfière au dessus de la pelouse du stade Deflandre et ses acrobates virevolteront autour et au dessus - Compagnie In Extremis

Pour créer une dynamique autour de la Scène Nationale, Franck Becker a imaginé des "Temps-fête", trois temps forts thématiques ponctueront chaque trimestre. "Ces temps forts cultiveront avant tout l'inventivité et la réactivité à l'actualité de la création, ils nous permettront d'habiter autrement la coursive et le territoire de la ville" sous forme de florilège de spectacle réunis autour d'un thème commum : Quel Cirque (du 24 novembre au 13 décembre 2018), Le théatre fait son cinéma (du 7 au 23 mars 2019) et pour les plus jeunes le Loup (du 26 mars au 5 avril 2019).

"Ainsi la nuit", un étonnant ballet entre hommes et bêtes (Luc Petton/Le Guetteur) au mois de mars 2019 - Florent Mayolet

Les quelques 13 000 abonnés, eux ne seront pas dépaysés : ils retrouveront les grands classiques du répertoire, le savant équilibre entre Théatre, Jazz, Danse, Musique Classique, Nouveau cirque. Le prix des abonnements, et les formules ne changent pas.

L'avant programme (et à partir du 18 juillet toutes les informations) sur www.la-coursive.com. Présentation publique de la saison le 4 septembre, ouverture des abonnements le 8 septembre.