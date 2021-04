La Rochelle fête le "printemps de l'océan" et renoue avec son histoire maritime

Plusieurs rendez-vous festifs ayant du être annulées à cause de l'épidémie de Covid, la ville de La Rochelle lance "le Printemps de l'Océan". Elle veut offrir des moments d'évasion et sensibiliser les habitants à la protection de l'océan. C'est aussi une manière de renouer avec son passé maritime.

Marie Nédélec (adjointe à l'attractivité du centre ville et à la promotion du territoire), Yannick Bestaven et Jean-François Fountaine (maire de La Rochelle) lors de la présentation du Printemps de l'Océan à l'Aquarium de La Rochelle

Il n'y aura pas de grand banquet sur le port de pêche à La Rochelle cette année comme tous les printemps, alors qu'il devait fêter ses 20 ans. La cavalcade, ce grand moment de rassemblement de la ville autour de chars imaginés dans les quartiers, ne pourra pas non plus défiler. L'épidémie de Covid joue les trouble fête dans l'agenda rochelais où sont inscrits également cette année les 20 ans du Phare du bout du monde, et les 20 ans de l'Aquarium, principale attraction touristique et ses 15 millions de visiteurs.

Pas question pourtant de se laisser aller à la morosité, la ville de La Rochelle a présenté ce jeudi matin le "Printemps de l'Océan", un évènement parrainé par le marin rochelais vainqueur du Vendée Globe 2020, Yannick Bestaven qui aura lieu en avril, mai et juin 2020. Il s'agit d'offrir au public des moments d'évasion et de distraction, tout en sensibilisant à la protection de l'océan.

"C'est bien d'emmener les Rochelais qui sont peut-être pour certains un peu loin de la mer, les jeunes notamment à venir découvrir les activités nautiques mais aussi de les sensibiliser à la protection de l'océan - Yannick Bestaven, parrain du Printemps de l'Océan, et vainqueur du dernier Vendée Globe

Le Printemps de l'Océan rappelle aussi que la ville de La Rochelle s'est construite autour de l'océan

"La Rochelle est née de cette relation à l'Océan" ajoute le Maire Jean-François Fountaine, ancien marin et constructeur de bateaux. Les pêcheurs, et les armateurs ont fait l'histoire de la ville (commerce du sel, du vin et des peaux depuis le Canada), mais la mer a aussi apporté beaucoup de douleurs : "il y a maintenant un siècle, les femmes de marins qui étaient sur les quais se demandaient si leurs maris reviendraient de la pêche". Il rappelle aussi qu'avant la tempête Xynthia, lors des siècles précédant, des quartiers de La Rochelle ont souvent été submergés. La Rochelle s'est aussi construite autour des chantiers navals, dont le dernier a fermé en 1987 "ça s'est terminé par des licenciements". Alors cet évènement, le printemps de l'océan "symbolise le retour de la mer à La Rochelle de manière beaucoup plus positive".

Le programme fédère des rendez-vous existants, et des évènements inédits.

Le programme du "Printemps des Océans" fédère des rendez-vous existants comme les balades éco-citoyennes proposées par le port de plaisance, la semaine du nautisme, les visites du port de pêche ou l'exposition Climat du musée maritime (proposée en ligne), ou les nettoyages de l'association Echo-mer dont est membre Yannick Bestaven.

S'y ajoutent des évènements inédits comme la 30ème édition de la journée mondiale de l'océan, une exposition "Doisneau et la mer", des journées d'études sur les baleines, ou des créations artistiques (création d'une sculpture avec les enfant des centres de loisir et d'un concert autour du phare du bout du monde).

Une trentaine de rendez-vous sont déjà inscrits d'avril à juin, mais le programme étant évolutif, il devrait y avoir une cinquantaine de propositions.