La Rochelle : la Tour Saint Nicolas de nouveau ouverte aux visites

Depuis ce jeudi, la Tour Saint-Nicolas est ouverte aux visites des touristes et des Rochelais. Elle était fermée depuis six mois pour des travaux à sa base. Des réparations finies depuis un mois, mais il fallait attendre pour vérifier que la Tour ne bouge plus.

La Rochelle, France

C'est l'été et vous cherchez un lieu à visiter ? Vous pouvez maintenant aller visiter la Tour Saint-Nicolas. La gardienne du port est de nouveau accessible aux visiteurs après six mois de travaux. Il fallait consolider la base qui s’effritait. C'est maintenant chose faite. Après un mois d'observation, tout va bien. Les premiers visiteurs peuvent donc accéder à l'ensemble de la tour, sauf la salle basse.

Depuis le haut de la tour, la vue sur l'océan est magnifique. © Radio France - Thibault Lecoq

Les premiers visiteurs ne savaient pas vraiment que la tour rouvrait ce jeudi. Mais ils ont eu cette bonne surprise. Florian, en vacances pour deux jours dans la ville est resté un jour de plus pour entrer dans l'édifice. "On voulait visiter la tour d'en face mercredi soir et on nous a proposé cette tour en plus parce qu'elle rouvrait. On a donc prolongé notre séjour d'une demie-journée", explique-t-il. Une bonne surprise aussi pour une colonie de vacances en séjour à La Rochelle. Pour l'animateur Clément Saison : " dans le but d'augmenter un peu la culture des enfants, on se devait de visiter la ville. La tour devait rouvrir pendant notre séjour, du coup, on en a profité".

La vue sur le Vieux-Port n'est pas à négliger non plus. © Radio France - Thibault Lecoq

Les visiteurs ne sont pas les seuls à apprécier de revenir dans la tour. Les salariés aussi. Et l'intérêt n'est pas que touristique. Pour Bernard Le Magoarou, l'administrateur des monuments nationaux en charge des tours, cette réouverture permet de mesurer l'impact des touristes sur la construction. Des instruments de mesure ont été installés un peu partout. Ils vont permettre de faire un diagnostic précis des besoins de la fortification avant d'entreprendre une restauration pour lui permettre de durer dans le temps.

Le centre national des monuments nationaux propose pour la première fois une visite nocturne de la tour Lanterne, le 31 juillet et les 6 et 13 août. © Radio France - Thibault Lecoq