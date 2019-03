La Rochelle : le carnaval défile samedi dans les rues du Vieux-Port

La Rochelle, France

Des enfants déguisés, mais pas que. Cette année, à la Rochelle, pour le carnaval, ils seront accompagnés de danseurs du centre chorégraphique national et des compagnies d'Arts de la rue. Au programme, des chants, de la musique et des animations. Départ du défilé à 14 h depuis la place Foch. Il passera entre les deux par la rue Saint-Jean, les quais Duperré et Valin.

La mairie assure que le parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite. Une fête responsable aussi, les chars seraient en matériaux de récupération et avec peu d'émission de CO2.

La fête ne devrait pas être perturbée par des manifestations des gilets jaunes. Ils ont annoncé respecter une trêve pour le carnaval.